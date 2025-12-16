須坂市のふるさと納税返礼品の産地偽装問題をめぐり、国から制度の対象の取り消し処分を受けている須坂市。



須坂市議会では16日、三木正夫市長に対する不信任決議案が提出されましたが、反対多数で否決されました。



須坂市議会 宮本泰也 議員

「須坂市のふるさと納税返礼品の 産地偽装問題は全国的に本市の信用を根底から揺るがすとともに市民の信頼を著しく損なうこととなりました」



須坂市の12月市議会最終日の16日。ふるさと納税返礼品の産地偽装問題を巡り三木正夫市長に対する「不信任決議案」が市議2人から提出されました。





産地偽装問題を受けて須坂市は今年6月から2年間、国から制度の取り消し処分を受けています。不信任決議案では、三木市長がふるさと納税を当てにし身の丈に合った財政運営をしてこなかったとして、「責任の所在を明確にするとともに新しい体制で須坂市政始まって以来の危機に 対処すべき」としています。「不信任決議案」は3分の2以上の議員の出席かつ4分の3以上の賛成で可決されます。そして投票の結果、賛成「6人」、反対「10人」、退出した議員「4人」で「不信任決議案」は反対多数で否決されました。須坂市 三木正夫市長「案外否決されたことは大変ありがたく思っている。今まで議会などでさまざまな説明してきたので、その説明について一定の理解をいただいたと思っている。市民の皆さんの中で私に対して不信感を持っておられるのは事実と思う。ただそれについてはこれから反省してしっかりやっていかなければいけない」