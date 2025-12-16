イルミネーション輝くハウスを貸し切り！リゾナーレ熱海で夜のいちご狩り「ナイトストロベリーツアー」開催
リゾートホテル「リゾナーレ熱海」では、2026年1月6日(火)〜3月30日(月)の偶数日限定で、イルミネーションが輝くハウスを貸し切った夜のいちご狩り「ナイトストロベリーツアー」を開催する。
【写真】イルミネーションで華やかに彩られたハウス
1日1組限定の空間で、摘みたての静岡生まれのブランドいちご「紅ほっぺ」を贅沢に使ったクレープシュゼットを味わえるほか、客室へ戻ってからも紅ほっぺを使用したオリジナルカクテルを楽しむことができる。ライトアップされた夜のいちご畑という非日常空間で、思う存分いちごを堪能できるプログラムだ。
■背景
静岡県内で生産されるいちごの大半を占める「紅ほっぺ」は、果実が大きく香りが豊かなことが特徴(※1)。静岡県を代表する紅ほっぺのおいしさを多くの人に知ってほしいという思いから、こだわりの紅ほっぺを栽培する「伊豆ホーリーズ」のハウスを貸し切り、採れたてのいちごを味わえる「ナイトストロベリーツアー」が企画された。
※1：参考／静岡県公式サイト、JA遠州中央公式サイト
■【特徴1】イルミネーションが輝くハウスを貸し切りにして行う夜のいちご狩り
夕食後、客室に用意された「ナイトストロベリーツアー」の招待状を手にホテルを出発。イルミネーションが輝くハウスに入ると、レッドカーペットが敷かれたいちごのレーンが目の前に広がり、まるで特別なパーティーに招かれたような気分に。日常を忘れさせる幻想的な貸し切りの空間で、心ゆくまでいちご狩りを楽しめる。
■【特徴2】摘みたてのいちごを贅沢に使ったクレープシュゼット
いちご狩りを満喫したあとは、自分で摘んだいちごを贅沢に使用してクレープシュゼット作り。クレープ生地と合わせるソースは、リキュールやいちごとともに丁寧に煮詰めることで香りがいっそう引き立つ。さらにミルクのソルベをトッピング。温かいクレープシュゼットとひんやりとしたソルベのコントラストを味わいながら特別な時間を過ごそう。
■【特徴3】紅ほっぺを使用したオリジナルカクテルで余韻を楽しむ客室でのひととき
ホテルに戻ってからは、いちごを贅沢に使用したオリジナルカクテルを客室で楽しもう。カクテルのリキュールは、いちご狩りを行う「伊豆ホーリーズ」で大切に育てられた「紅ほっぺ」を使い、伊豆半島の下田にある「白浜蒸留所」の協力のもと、本ツアーのためだけに特別に作られたもの(※2)。客室から望む熱海の美しい夜景とともに、いちご狩りの甘く楽しい余韻に心ゆくまで浸ることができる。
※2：白浜蒸留所リキュールは国産の材料にこだわり、手作業で丁寧に作られている
■生産者の3つのこだわり
■1.植え付け間隔
量よりも質にこだわり、一般的な広さに比べ1.3倍の植え付け間隔を確保。ひと粒ひと粒にたっぷりと日光が当たることで、多くの栄養が行き渡り、甘くて大粒の紅ほっぺが育つ。
■2.栽培に使用する水
いちごの味を大きく左右する水は、地下60メートルからくみ上げた富士山の雪解け水。この土地だからこそ叶うおいしい水を使用している。
■3.甘いだけじゃない、見た目の美しさ
表面のツヤやカットした断面の模様の美しさ、赤さまで意識し、日々研究を重ねている。
【生産者】堀井和雅さん
静岡県伊豆の国市出身。2012年より「伊豆ホーリーズ」を経営。「すべては、おいしい笑顔のために」の経営理念のもと、栽培環境にこだわった紅ほっぺの生産を行う。2014年自社製品「べリッジジャム」で三島信用金庫「夢企業大賞」ルーキー賞、2017年農林水産省主催「フード・アクション・ニッポン」入賞、2023年「中日農業賞」優秀賞。
■「ナイトストロベリーツアー」概要
期間：2026年1月6日(火)〜3月30日(月)の偶数日
料金：2人利用時の場合1人1万2000円／1人利用時の場合1人1万5000円
含まれるもの：いちご狩り体験、クレープシュゼット作り体験、オリジナルカクテル
時間：19時〜21時30分(体験時間90分、移動時間往復60分)
定員：1日1組2人まで
予約：リゾナーレ熱海の公式サイトにて3日前17時まで受付
※移動手段は自家用車、またははタクシー(別途有料)
※仕入れ状況により食材、内容が変更になる可能性あり
※天候状況により、開催を中止する場合あり
■「リゾナーレ熱海」について
相模湾を一望できる高台に建ち、空と海、森が彩る絶景と花火を独り占めできる、全室オーシャンビューのリゾートホテル。豊富なアクティビティはもちろん、白砂を敷き詰めた「ソラノビーチ Books＆Cafe」や、樹齢300年を超えるクスノキが宿る「森の空中基地 くすくす」、絶景に浸る温泉など、思い思いのリゾートステイを満喫することができる。
所在地：静岡県熱海市水口町2-13-1
電話：050-3134-8093(リゾナーレ予約センター)
客室数：81室(部屋タイプ：11タイプ)
料金：1泊2万4000円〜(2人1室利用時1人あたり、サービス料込、朝食付き)
アクセス：【車】東名高速道路厚木ICより車で約70分【電車】JR熱海駅から送迎バスで約20分
■「リゾナーレ」とは
星野リゾートが国内外に展開するリゾートホテルブランド。コンセプトは、夢中になって楽しみ尽くす「PLAY HARD」。土地の特性を活かした空間デザインや豊富なアクティビティ、地域や季節ならではの体験を通して、訪れる人に想像を超える滞在と心に残る旅を提供する。現在、国内外で7施設を展開しており、2025年には九州・山口エリア初進出となる「リゾナーレ下関」、2027年には「リゾナーレ福井」の開業を予定。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
