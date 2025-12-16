Saturdays NYC×Cotopaxi®初コラボ。世界にひとつのバッグ

サーフカルチャーを背景に都会的なライフスタイルを提案するSaturdays NYCと、サステナブルなものづくりで注目を集めるCotopaxi®が、待望の初コラボレーションを実現。余剰素材を100％使用しながらも、デザイン性と実用性を両立したバッグコレクションが誕生しました。カラーはすべて一点一点異なり、出会いはまさに一期一会。日常にも旅にも寄り添う、新しいアウトドアスタイルに注目です。

サステナブルな共感から生まれた共作



自然への敬意や環境意識を大切にしてきたSaturdays NYCと、環境への責任をブランドの軸に据えるCotopaxi®。両者の価値観が重なり合い、本コラボレーションが実現しました。

すべてのアイテムは、Cotopaxi®を象徴するDel Díaコレクションから展開され、他ブランドの生産過程で生まれたデッドストック素材を再構築。

無駄を減らしながら、ファッションとしての完成度も追求した、今の時代にフィットする取り組みです。

毎日に使える3つの限定バッグ



Nido Accessory Bag - Del Día

Kapai 1.5L Hip Pack - Del Día

Batac 16L Backpack - Del Día

ラインナップは用途に合わせて選べる3型。NidoAccessoryBag-Del Díaは\9,350(税込)で、3つのコンパートメントを備えた万能ポーチ。

Kapai1.5LHipPack-Del Díaは\7,700(税込)、身体にフィットする形状でコーデのアクセントにも。

Batac16LBackpack-Del Díaは\14,300(税込)で、通勤やジム、日帰り旅行まで幅広く活躍します。どれも一点もののカラーリングが魅力です。

自分らしい色を選ぶという贅沢



環境に配慮しながらも、持つ人の個性を引き立ててくれるSaturdays NYC×Cotopaxi®のコラボバッグ。世界にひとつだけの配色は、選ぶ時間さえも特別な体験にしてくれます♡

2025年12月17日(水)より全国のSaturdays NYC直営店で発売されるので、直感で「これ」と思える出会いを楽しんで。

日常に寄り添うサステナブルなおしゃれを、この冬取り入れてみてはいかがでしょうか♪