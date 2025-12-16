大阪松竹座に「Gracias（ありがとう）」 今井翼がフラメンコ披露へ 片岡愛之助＆中村壱太郎もトーク登場
大阪松竹座さよなら公演『Gracias Osaka Shochikuza』が、来年3月28日に上演されることが決まった。
【写真】「ぬいぐるみかと思っちゃいました」赤いリボンを付けた今井翼の愛犬・プー
大阪松竹座は、2026年5月の公演をもって閉館することが決まっている。『Gracias Osaka Shochikuza』は、大阪松竹座に感謝を込めて、Gracias（ありがとう）を伝える。
そうしたなかで、歌舞伎×フラメンコな斬新な演出が話題となった『GOEMON 石川五右衛門』は2011年11月に初演後、大阪松竹座でも上演されてきた経緯がある。フラメンコ舞踊家の佐藤浩希や、佐藤に師事していた今井翼が出演してきた。
今回の『Gracias Osaka Shochikuza』は、佐藤の師で公私のパートナーでもある日本フラメンコ界の第一人者・鍵田真由美の出演も得て、今井が特別出演し、本格的なフラメンコを披露する。
さらに、『GOEMON 石川五右衛門』に初演から出演している片岡愛之助と中村壱太郎がトークゲストとして出演。大阪松竹座では『World's Wing 翼 Premium 2007』などの公演でもタッグを組んだ今井、佐藤とともに大阪松竹座の思い出などを語るトークコーナーも予定する。
