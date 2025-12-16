【ひらがなクイズ】空欄に共通して入るひらがなを考える人気問題！ 「さす□□」「□□ぎき」「ち□□」の□に入るのは？ ひらめき力が試される言葉遊びに挑戦してみましょう。

3つの言葉に共通して入るひらがなを考える「ひらがなクイズ」！

直感力と言葉感覚が試される脳トレ問題です。あなたはどれくらいで正解できるでしょうか？

問題：さす□□／□□ぎき／ち□□

□に入るひらがな2文字は何でしょう？

さす□□
□□ぎき
ち□□

正解：また

正解は「また」でした。

▼解説
3つの言葉に同じひらがなが入ると、次のようになります。

さすまた（刺股）
またぎき（又聞き）
ちまた（巷）

どれも「また」が共通して入る言葉になっています。こうした共通文字クイズは語彙力アップにも役立ちますよ。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)