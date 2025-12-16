【ひらがなクイズ】意外と悩む言葉問題！ 空欄に共通して入る2文字は何でしょう
直感力と言葉感覚が試される脳トレ問題です。あなたはどれくらいで正解できるでしょうか？
問題：さす□□／□□ぎき／ち□□□に入るひらがな2文字は何でしょう？
さす□□
□□ぎき
ち□□
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：また正解は「また」でした。
▼解説
3つの言葉に同じひらがなが入ると、次のようになります。
さすまた（刺股）
またぎき（又聞き）
ちまた（巷）
どれも「また」が共通して入る言葉になっています。こうした共通文字クイズは語彙力アップにも役立ちますよ。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)