帰省時の手土産にしたい「茨城県のお土産」ランキング！ 2位「納豆チップル」、1位は？ 【2025年調査】
年末年始は、久々に会う大切な人たちとの再会が楽しみな季節。親しい間柄だからこそ、気の利いた手土産を選んで感謝の気持ちを伝えたいという人も多いのではないでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年12月8日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、「帰省手土産に関するアンケート」を実施しました。
その中から、帰省時の手土産にしたい「茨城県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「茨城といえば納豆だし、おつまみにも、おやつにも食べられるから」（30代女性／埼玉県）、「みんなでわいわい食べるにはちょうどいい軽さと、話のネタになりそう」（20代女性／東京都）、「珍しさもあり話のネタになる。個包装で配りやすい」（30代女性／栃木県）といった声が集まりました。
回答者からは「甘さ自然で日持ちも良く、老若男女問わず喜ばれるから」（30代女性／東京都）、「茨城名産のさつまいもを使ったお菓子で、自然な甘さが体にやさしい印象があるから。甘すぎないので、年配の方にも喜んでもらえそうだと思った」（30代女性／秋田県）、「茨城の干し芋は甘くて柔らかく、1番美味しいからです」（30代女性／愛知県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年12月8日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、「帰省手土産に関するアンケート」を実施しました。
その中から、帰省時の手土産にしたい「茨城県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
2位：納豆チップル（リスカ株式会社）／42票2位にランクインしたのは、茨城県の老舗菓子メーカー・リスカ株式会社が製造する「納豆チップル」。納豆のネバネバや臭みを抑え、乾燥納豆と納豆風味パウダーを使って納豆の味を再現したスナック菓子です。サクサクとした食感とほんのりとした納豆の風味が特徴で、子どもから大人まで楽しめるお菓子として親しまれています。納豆が苦手な人でも食べやすいと評判で、お土産としても人気を集めています。
回答者からは「茨城といえば納豆だし、おつまみにも、おやつにも食べられるから」（30代女性／埼玉県）、「みんなでわいわい食べるにはちょうどいい軽さと、話のネタになりそう」（20代女性／東京都）、「珍しさもあり話のネタになる。個包装で配りやすい」（30代女性／栃木県）といった声が集まりました。
1位：半熟ほしいも（焼き芋専門店 芋やす）／49票堂々の1位は、焼き芋専門店 芋やすの「半熟ほしいも」でした。茨城県はほしいもの生産量が日本一であり、その中でも「半熟ほしいも」は人気商品。厳選された茨城県産のさつまいもを使用し、丁寧に蒸して低温でじっくりと乾燥させることで、しっとりモチッとした半熟食感を実現しています。高級感があり日持ちもするため、手土産として最適と評価されました。
回答者からは「甘さ自然で日持ちも良く、老若男女問わず喜ばれるから」（30代女性／東京都）、「茨城名産のさつまいもを使ったお菓子で、自然な甘さが体にやさしい印象があるから。甘すぎないので、年配の方にも喜んでもらえそうだと思った」（30代女性／秋田県）、「茨城の干し芋は甘くて柔らかく、1番美味しいからです」（30代女性／愛知県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)