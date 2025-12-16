プロ野球・楽天に入団した前田健太投手が16日、入団会見を行い新天地での意気込みを語りました。

10年ぶりに日本球界へ復帰し、楽天へ入団した前田投手。チームの印象について質問されると「4位が続いていますが、投手野手共にベテランがいて若手のいい選手がいるので可能性を秘めているチーム。優勝を狙えるチームなのでその一員に加われたことはうれしいです」と率直な思いをコメントしました。

2016年から海を渡り、メジャーの世界に挑んだ37歳。MLBで68勝を挙げた右腕は「数年間ずっとイーグルスを引っ張ってきた選手はいっぱいいるので、僕自身が先頭に立つというか、縁の下の力持ちというか、選手たちが困ったときに相談できる相手でありたい。成績はチームを引っ張っていけるように努力したい」と自身のメジャー経験を生かしたチーム内での立ち位置を明言しました。

また、対戦したい相手に日本ハム・清宮幸太郎選手、オリックス・中川圭太選手の名前をあげた前田投手。「清宮選手は彼が小学生の時にテレビの番組で対戦したことがあって『もしプロ野球選手になったら対戦しようね』みたいな話をしたので、実際に彼がプロ野球選手になって来年から対戦する機会もあるのでその言葉が叶うと思うと少しうれしい」とコメント。続けて「PL学園の後輩も中川くんしかいないので、そういう意味ではその2人と対戦したいです」とそれぞれの選手との関係を語りました。

2006年高校生ドラフト1位で入団し、9年間を過ごした広島との対戦について「難しいですね。敵とは思えないかもしれないですけど、イーグルスの一員として勝ちます」と古巣への思いを述べました。

ここまで数々のタイトルを獲得してきたベテランは、チームの目標について「日本一それしかない。4位が続いてるのでなんとかCSと思うファンがいると思うが僕は日本一になれると思っています」と前向きなコメント。続けて、個人の目標として「先発として2桁勝利以上そして規定投球回数以上は最低限の目標として達成したいですし、ローテーションを守りたいです」と話し、自身初の日本一を掲げ、闘志を燃やしました。