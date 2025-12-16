客室乗務員の新制服、ハイヒール廃止とパンツスタイル導入で話題に―中国

中国の複数の航空会社は、先ごろから相次いで制服規定を見直し、「ハイヒール廃止」「パンツかスカートの自由選択」が新たなスタイルとなっています。この変化は広く注目を集め、SNSで話題となっています。

山東航空は10月、客室乗務員の制服を刷新しました。女性の制服には、ウールカーディガン、長袖・半袖ワンピース、トレンチコートなどが含まれ、乗務員は路線、気候、個人の好みに応じてスカートまたはパンツを自由に選べるようになっています。また、ハイヒールはフラットシューズに全面的に切り替わりました。

「見た目がきれいなだけでなく、着心地も良さそうで、客室乗務員の動きが明らかに楽になったように感じた」と語り、10月中旬にハルビン経由で青島へ向かう便に搭乗した乗客の李さんは、客室乗務員がカーディガンを着て出迎えるのに驚きを隠せませんでした。

専門家は、こうした変化は業界文化が形式主義から人間中心へと進化していることを反映していると述べています。制服の「負担軽減」は従業員の満足度を高めるだけでなく、職業病のリスク低減や健全な労使関係の構築にもつながり、企業の柔軟な管理と業界の進歩の表れであると評価しています。（提供/CRI）