ダイハツ新「オトナ・タント」初公開！

2025年12月16日、ダイハツは幕張メッセ（千葉県千葉市美浜区）で2026年1月9日から1月11日まで開催される「東京オートサロン2026」の出展概要と、会場を彩るユニークなカスタマイズカーを先行公開しました。

今回のダイハツブースは、親会社であるトヨタと共に幕張メッセの北ホールに展開され、グループ一丸となって会場を盛り上げる構えです。

【画像】超カッコいい！ これがダイハツ新「オトナ・タント」です！（8枚）

毎年1月に行われる日本最大級のカスタムカーの祭典「東京オートサロン（TAS）」では、全国のアフターパーツメーカーなどがブースを出展し、オリジナリティー溢れるカスタマイズカーが集結します。

2026年のダイハツブースに掲げられたテーマは「わたしにダイハツメイ。小さいからこそできること。小さいことからひとつずつ。」という、同社の原点回帰とも取れるコミュニケーションワード。

公開された5台の出展車両は、どれも軽自動車という限られた枠の中で、遊び心と実用性、そしてデザインの可能性を極限まで追求した意欲作となっています。

なかでも注目したいのが、ダークトーンで統一された「クロメキ」シリーズの一台である、「タント カスタム クロメキ」です。

落ち着いた大人のカッコよさを追求した同車は、純正用品をうまく組み合わせながら、メーカー直系のカスタマイズならではの完成度の高さを実現。

フロントグリルとリアガーニッシュに発光ギミックを採用しており、妖艶かつ先進的な光の演出で、都会の夜に映える洗練された質感を表現しました。

インテリアはグレーとパープルを組み合わせ、艶やかで少し危険な香りも漂う大人の空間を演出しています。

このタント カスタム クロメキのほかにも、同シリーズに属する「ムーヴ クロメキ」や、カジュアルにクルマを楽しみたい層に向けて提案される「ムーヴ♯ootd（オーオーティーディー）」、大胆なデコレーションを施した軽トラック「ハイゼット トラック PTO ダンプ 大発命」、荷台のサイズを拡張できるユニークな軽トラック「ハイゼット トラック パネルバン EXTEND3」といった、魅力あふれる5台のカスタマイズカーが展示される予定です。

※ ※ ※

ダイハツブースでは、上記のカスタマイズカーに加えて「モータースポーツ車両」の出展も予告されており、これがかねてより噂されている「ミライース」の競技参戦車両の市販版となるのか、このあたりについても引き続き注目していく必要がありそうです。