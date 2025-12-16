Image: Amazon

プレゼントにもいいかも。

発売されたときから、ガジェットポートの定番としてあっという間に「周りのみんなが持ってるレベル」になった「Anker Smart Pouch Supported by KOKUYO」。そんな人気商品が、Amazonのクリスマスセールでお買い得になっています。

Anker Smart Pouch Supported by KOKUYO コンパクトポーチ 3,390円

通常価格3,980円のところ、15％オフの3,390円。ちょっと目を離すと品切れになる可能性もあるので、早めに確保したほうがいいでしょう。

必要なものが必要なところに収まる

このポーチは、コクヨとの共同開発。ベースとなるのはコクヨの「ハコビズ」。個人的に、ぶっ壊れるまで使い込んだ思い入れのあるガジェットポーチです。

僕の一番のお気に入りポイントは、薄型なところ。ガジェットポーチって、なんかコロッとしている形状のものが多いんですけど、ハコビズは薄くなるので、バッグへの収まりがいいんです。

Anker Smart Pouch Supported by KOKUYOももちろん薄型。中の仕切りはハコビズよりもさらにガジェット類フレンドリーになっていて、USB充電器、USBケーブル、モバイルバッテリー、メモ帳、ペンなどが然るべき場所に収まるようになっています。

まだ使ったことないよーという方は、これを機に使ってみてください。今までのガジェットポーチとは違う使い心地で、離れられなくなると思います。

