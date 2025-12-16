¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¹¥È¥¢¡Ø¤ª¤·¤ã¤ì¥¥ã¥Ã¥È¡Ù55¼þÇ¯¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÈ¯Çä¡ª¡¡¾åÉÊ¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¥Þ¥ê¡¼¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤ÉÅÐ¾ì
¡¡¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¹¥È¥¢¡×¤Ï¡¢12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²è¡Ø¤ª¤·¤ã¤ì¥¥ã¥Ã¥È¡Ù¤Î¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç½ç¼¡È¯Çä¡£12·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é¤Ï¡¢°ìÉôÅ¹ÊÞ¤È¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¹¥È¥¢¡¥jp¡×¤ÇÀè¹ÔÈÎÇä¤ò½ç¼¡³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾åÉÊ¤Ç¥¬¡¼¥ê¡¼¡ª¡¡¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¥¢¥¤¥Æ¥à°ìÍ÷
¢£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¡¼¥È¤ò»ÈÍÑ
¡¡º£²ó¡Ø¤ª¤·¤ã¤ì¥¥ã¥Ã¥È¡Ù¸ø³«55¼þÇ¯¤òµÇ°¤·ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Ê»Ò¥Í¥³¡¢¥Þ¥ê¡¼¤¬¡È¥ß¥å¡¼¥ë¤è¤ê¤â¥ê¥Ü¥ó¤ËÌ´Ãæ¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¤¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¡¼¥È»ÈÍÑ¤Î¾åÉÊ¤Ç¥¬¡¼¥ê¡¼¤Ê¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢Æ¬¤Î¥ê¥Ü¥ó¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤É¤³¤«ÉÔµ¡·ù¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤¬°¦¤é¤·¤¤¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Õ¥ê¥ë¤¬²Ú¤ä¤«¤Ê¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¤Ê¤ë¡Ö¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡×¡¢¹õ¤¤¥ê¥Ü¥ó¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Ý¡¼¥Á¡×¤ä¡Ö¥¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¡×¤Ê¤É¡¢¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤«¤é¤ª¤Ç¤«¤±¤Þ¤Ç³èÌö¤¹¤ë»¨²ß¤¬¤½¤í¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥»¡¼¥¿¡¼¡×¤ä¡Ö¥Ö¥ë¥¾¥ó¡×¡¢¡Ö¥¹¥È¡¼¥ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÅ¸³«¡£¥ê¥Ü¥ó¤ä¥Á¥å¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÎÁÇºà¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¤«¤ï¤¤¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢Åß¤Î¤ª¤·¤ã¤ìµ¤Ê¬¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖLANVIN en Bleu¡Ê¥é¥ó¥Ð¥ó ¥ª¥ó ¥Ö¥ë¡¼¡Ë¡×¤È¤Î¶¦Æ±´ë²è¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÈÎÇäÃæ¡£¥Þ¥ê¡¼¤Î¥Á¥ã¡¼¥à¤äÍÉ¤ì¤ë¥ê¥Ü¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡¢¹âµé´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¡£
