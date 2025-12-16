¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹¬¤»¤½¤¦¡×É×¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¡¢3»ù¤ÎÊì33ºÐ½÷Í¥à²ÈÂ²5¿Í¸«¤Ä¤á¹ç¤¤¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¡×¡Ö¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á
ÊÆ¹ñºß½»¡¢3»ù¤ÎÊì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ä
¡¡ÊÆ¹ñ¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¤ÇÊë¤é¤¹½÷Í¥¤ÎÀÐ¶¶°ÉÆà(33)¡áÊ¡²¬¸©½Ð¿È¡á¤¬¡¢·ëº§7¼þÇ¯¤Î²ÈÂ²5¿Í´é½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÐ¶¶¤ÎÉ×¤ÏÊÆÂç¥ê¡¼¥°(MLB)¤Î¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¾¾°æÍµ¼ùÅê¼ê(30)¡£¡ÖStill choosing you.Then, now, and always.Thank you for everything-¿´¤«¤é¤¢¤ê¤¬¤È¤¦Happy 7th Anniversary!!¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ä¤Å¤ê¡¢Á´°÷Çò¤Ã¤Ý¤¤Éþ¤òÃå¤¿¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¤Ç¡¢ÀÐ¶¶¤È¾¾°æ¤¬¸«¤Ä¤á¹ç¤¤¡¢2¿Í¤ÎÌ¼¤È1¿Í¤ÎÂ©»Ò¤¬Æþ¤Ã¤¿5¿Í¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¡¢¡¢¡×¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¡×¡Ö¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤Ç²¿¤è¤ê¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ª¹¬¤»¤½¤¦¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡ÖÃ¶Æá¤µ¤ó¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹¬¤»¤½¤¦¡×¡Ö·ëº§¤·¤Æ¤«¤é7Ç¯¤â·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÀÐ¶¶¤Ï¾¾°æ¤È2018Ç¯¤Ë·ëº§¡£20Ç¯¤ËÄ¹½÷¡¢22Ç¯¤ËÄ¹ÃË¡¢25Ç¯¤Ë¼¡½÷¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£