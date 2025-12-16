74ºÐ¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë¸«¤¨¤ë¡×100ºÐ¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÇÐÍ¥¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö2¿Í¤È¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ç¯¤Î½Å¤ÍÊý¤Ç¤¹¤Í¡×
100ºÐÇÐÍ¥¤È´ó¤êÅº¤¤¼ã¡¹¤·¤¯
¡¡À¤³¦Åª¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¥¹¥Æ¥£¥ó¥°(74)¤¬¡¢100ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÇÐÍ¥¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡13Æü¤Ë100ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤ÏÊÆ¹ñ¤ÎÇÐÍ¥¤ÇµÓËÜ²È¡¢±Ç²èÀ½ºî¼Ô¤Î¥Ç¥£¥Ã¥¯¡¦¥ô¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¡£
¡¡1964Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¥á¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ô¥ó¥º¡×¤Ç¤Ï¡¢¼ç±é¤Î¥¸¥å¥ê¡¼¡¦¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¥¹¤Î¿ÆÍ§¤ÇÂçÆ»·Ý¿Í¤Î¥Ð¡¼¥È¤ò¹¥±é¡£68Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¥Á¥¡¦¥Á¥¡¦¥Ð¥ó¡¦¥Ð¥ó¡×¤Ë¼ç±é¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ÏÅÁÀâÅª¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¥Ý¥ê¥¹¡×¤Î¥Ù¡¼¥·¥¹¥È·ó¥Ü¡¼¥«¥ë¡£¥Ð¥ó¥É³èÆ°µÙ»ß¸å¤Ï¥½¥í³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥·¥å¥Þ¥ó¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÀ¤¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿ÆÆü²È¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¡¢º£Ç¯¤Ï9·î¤ËÅìµþ¡¢Ê¡²¬¤Ê¤É5ÅÔ»Ô¤Ç¥Ä¥¢¡¼¤ò´º¹Ô¡£¥Ù¡¼¥¹¡¢¥É¥é¥à¡¢¥®¥¿¡¼¤Î3¥Ô¡¼¥¹¤Ç¿ê¤¨¤òÃÎ¤é¤Ì²ÎÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¡¢³åºÓ¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡¥À¥¤¥¯¤È¤Ïº£Ç¯2·î¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¤â¶¦¤Ë²á¤´¤·¤¿Í§¿Í¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡ÖHappy Birthday¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢´ó¤êÅº¤¦¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö2¿Í¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢ºÇ¹â¡×¡Ö¤¦¤ï¡¼¡¢¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¬»Ò¶¡¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¡Ö2¿Í¤È¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ç¯¤Î½Å¤ÍÊý¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥á¥ê¡¼¥Ý¥Ô¥ó¥º¤¬»£¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£