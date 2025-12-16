ソフトバンクは16日、本拠地みずほペイペイドームの大規模改修を実施すると発表した。

大規模改修の一環として、2026年のシーズン中にはMLBでも導入が進むスポーツサイエンスを本格的に採用し、選手一人ひとりのパフォーマンスを最大化するための新拠点「R＆D ラボ」を新設予定。R＆Dとは「Research ＆ Development（研究開発）」の略で、データ分析や科学的アプローチをもとに選手のパフォーマンス向上を図る取り組み。「R＆D ラボ」にはハイスピードカメラやバイオメカニクス解析システムなど最新鋭の計測・分析設備を導入する。投手・打者の動作を精密に可視化し、フォーム改善、ケガ予防、戦術判断の高度化に活用することでチームの強化を科学的に支える。

三笠杉彦ゼネラルマネジャー（GM）は「筑後では設備を整えてやっている。そのニーズや必要性も定着してきた。ドームでもそういう環境があれば、1軍の選手もより触れながらやるメリットがあると思っていた。筑後でR＆Dの部隊がやっていることを1軍でもやれるようにする。メジャーリーグや他球団、球団だけでなくいろんな施設の最新の取り組みを研究しながらやっていく。ファームだけでなく1軍の施設にもあれば効果的になる。筑後（の環境整備）もやりながらドームの環境を整備していくことが中長期的なテーマ」と説明した。