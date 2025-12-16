Æ±µéÀ¸¤ÎÊì¤È·ëº§¡ª21ºÐº¹É×ÉØà¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤ºÆÅÐ¾ìáÊó¹ð¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÁÇÅ¨¡ÁÂç¹¥¤¤Ê¥«¥Ã¥×¥ë¡×¡ÖÈù¾Ð¤Þ¤·¤¹¤®¤ë¡×¤ÎÀ¼
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï£±Ëü¿ÍÄ¶¤¨¡ª
¡¡¡ÖÉ×¤ÏÌ¼¤ÎÆ±µéÀ¸¡×¡£21ºÐº¹¤ÎàÇ¯¤Îº¹º§á¤ÇÏÃÂê¤Î¥«¥Ã¥×¥ëYouTube¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ÎSNSºÇ¿·Åê¹Æ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ABCÄ«ÆüÊüÁ÷¤Î¿Íµ¤Ä¹¼÷ÈÖÁÈ¡Ö¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡×¤Ë2·î¤Ë½Ð±é¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿ÉÚ²¬Í¦¤µ¤ó(32)¡¢¤ß¤É¤ê¤µ¤ó(53)É×ºÊ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤ÎÆÃÈÖ¤Ë¡¡¿·º§-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¤È¤·¤Æ¡¡»äÃ£¤¬½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ÎÁ°¤Ç¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¡ÁÂç¹¥¤¤Ê¥«¥Ã¥×¥ë¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤ÇºÆ¤Ó¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ì¤ë¤È¤Ï¡×¡ÖÈù¾Ð¤Þ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡ÖºÇ½é¤á¤Ã¤Á¤ãÃË¤ä¤Ð¤¤ÅÛ¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤ÆÀµÄ¾¤¹¤Þ¤ó¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤¤´Á¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢2¿Í¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï³Ø¹»¤Î¼ø¶È»²´Ñ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆ±µéÀ¸¤ÎÌ¼¤òÄÌ¤¸¤Æ10Ç¯°Ê¾å¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤¤¡¢Í¦¤µ¤ó¤«¤éÌÔ¥¢¥¿¥Ã¥¯¡£Ì¼¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¤â¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤ß¤É¤ê¤µ¤ó¤ÏÃÇ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ì¼¤«¤éÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤Æ¸òºÝ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡YouTube¡Ö¥¤¥µ¥à¤È¤ß¤É¤ê¡×¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï1Ëü4000¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£