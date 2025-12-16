覚悟の訴えが将棋連盟を動かす…タイトル戦の“規定”を削除　福間香奈女流六冠「とてもありがたい」対局日の変更できなかった場合の対応に関し「引き続き期待して待ちたい」

将棋の女流タイトル戦の規定の問題。トップ女流棋士の覚悟の訴えが将棋連盟を動かしました。



（福間香奈女流六冠）「本当に事実上の不戦敗であり、第二子を持つことは無理だと絶望的な気持ちになりました」



１２月１０日、記者会見を開き、こう声をあげたのは将棋の福間香奈女流六冠です。日本将棋連盟が今年４月に施行した「産前６週・産後８週にタイトル戦の日程が一部でも重複する場合、対局者を変更する」という規定について、「妊娠・出産に伴う合理的な配慮がされていない」として、規定の見直しを求めました。





（福間香奈女流六冠）「妊娠をしてしまったらタイトルか出産かを選択しなければならず。将棋界の未来に強い不安があります」福間さんの会見を受けて日本将棋連盟は１５日、緊急常務会を開き、この規定の「削除」を決定。新たに「妊娠・出産」が対局日の変更理由に該当すると規定に明示して、可能な限りの日程調整を行うことを決めました。また、日程変更が出来なかった場合は対局者の変更を行いますが、その際の補償については外部の専門家などで「検討委員会」を立ち上げ、来年４月末までに最終的な答申案を提出することを目指すということです。今回の決定について福間女流六冠は…（福間香奈女流六冠）「前向きに検討していただいて、とてもありがたく思っています。（妊娠したときの）地位の補償の部分や、（日程変更ができなかった場合に）どういう対応がなされるかということに関しては、引き続き期待をして願いながら待ちたいと思っています」日本将棋連盟は「今回の見直しを一つの出発点として、より良い制度と運営体制の構築に全力で取り組む」とコメントしています。