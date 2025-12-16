小林製薬『紅麹』サプリ健康被害めぐる全国初の損害賠償訴訟　大阪の男性が訴え取り下げ　腎障害で４９５万円請求も　会社側が同意し終結

小林製薬の紅麹サプリを摂取し、健康被害を受けたとして、大阪府内に住む４０歳の男性が慰謝料など約４９５万円の損害賠償を求めた裁判で、男性側が１０月に訴えを取り下げ、終結していたことがわかりました。



男性は当時、紅麹サプリの健康被害問題で全国で初めて賠償を求め裁判を起こしていました。



訴状によりますと、大阪府内に住む４０代の男性は２０２４年１月、小林製薬の「紅麹コレステヘルプ」を購入し、服用を開始。その後、報道で健康被害を知り病院を受診したところ、薬剤性急性腎障害と診断されました。





男性は「サプリを服用したことで腎障害を発症し、将来人工透析をしなければならないかもしれない恐怖を味わった。発表が早ければ、サプリを服用せず（自らの）健康被害が発生しなかった可能性が高い」などとして、小林製薬に約４９５万円の賠償を求めて、２０２４年７月に提訴していました。一方、小林製薬側は「サプリの摂取と症状に因果関係があると判断できた場合、適切な補償を行う予定」などとして請求の棄却を求めていました。訴訟記録によりますと、男性側が１０月１０日に提出した取り下げ書に、小林製薬側が１７日付で同意しました。小林製薬は「個別のお客様とのやり取りの回答は差し控える」とコメントしています。小林製薬は「訴訟を起こしている方も、起こされていない方も、誠実かつ適切な補償を行うという姿勢に変わりはない」としています。当時、紅麹サプリの健康被害問題で賠償を求める裁判が起こされたのは、全国で初めてでした。