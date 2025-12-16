コスプレイヤー・尊みを感じて桜井、フィギュアになりきり写真集発売 「ジャグジーでの撮影は緊張」
SNS総フォロワー数100万人のコスプレイヤー・尊みを感じて桜井が21日、1st写真集『尊在証明』を双葉社から発売する。フィギュア鑑賞が趣味であることから、自身がフィギュアになりきり、フィギュアケースに入ってみたり、クラブに行ってみたり、SMに挑戦してみたりと、さまざまなことにチャレンジしている。
【別カット】大事なところが…大胆なポーズで胸元を強調する尊みを感じて桜井
尊みを感じて桜井は、コスプレイヤー・グラビアアイドル・ストリーマーなど、マルチに活動している。今回の写真集について「ジャグジーでの撮影は緊張しましたが、ドキドキできるような写真集になっていると思います」とコメントした。
写真集では、ウエディングレスやメカニカルな水着など、コスプレイヤーならではの衣装の着こなしにも注目。ランジェリー姿や水着はもちろんのこと、無防備なバスタオル姿や、シースルー衣装での美しいボディラインを見せている。
来年1月12日には発売記念イベントも開かれ、彼女を撮影できる特典などを準備している。
■尊みを感じて桜井コメント
雨の中で撮影したりとハードでしたが、12月2日の自分の誕生日に発売される「漫画アクション」で写真集カットを解禁するのに向けて頑張りました！ジャグジーでの撮影は緊張しましたが、ドキドキできるような写真集になっていると思います。たくさんの方に読んでいただけたら、うれしいです！
