藤あや子、手作りカレーライス並ぶ“おうちごはん”に反響「かなりボリュームありそう」「具が珍しい」「定番にひと味もふた味も加えるところがあやこさんらしくて素敵」
歌手の藤あや子（64）が15日、「おうちごはん」と題し自身のブログを更新。手作りしたカレーライスなどが並ぶ、食卓ショットを披露した。
【写真】「かなりボリュームありそう」「具が珍しい」手作りカレーメインの“おうちごはん”披露の藤あや子
メインの「チキン＆スイートポテトカレー」は、「大量の玉ねぎ炒めと高級トマトジュース1本入れたので甘さが半端ないです」と紹介。
ポテトサラダについては「トリュフバターで炒めたコーン＆枝豆を入れました」「ガーリックオリーブオイルとシーズニングペッパーも入れて有精卵マヨネーズで和えて完成！」と明かし、具材や味付けのポイントを明かしている。
テーブルの上には、ほかにもカボチャの煮付けや漬物が用意され、2人分の食事が横並びに配置されている。
コメント欄には「美味しそうですねぇ」「チキン＆スイートポテトカレーかなりボリュームありそうですね」「カレーもポテサラもとっても美味しそうです トリュフバターなんてオシャレ〜定番にひと味もふた味も加えるところがあやこさんらしくて素敵です！」「チキンとスイートポテトのカレーすごい ポテトサラダも具が珍しいですね あや子さん料理も天才」などと、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「かなりボリュームありそう」「具が珍しい」手作りカレーメインの“おうちごはん”披露の藤あや子
メインの「チキン＆スイートポテトカレー」は、「大量の玉ねぎ炒めと高級トマトジュース1本入れたので甘さが半端ないです」と紹介。
ポテトサラダについては「トリュフバターで炒めたコーン＆枝豆を入れました」「ガーリックオリーブオイルとシーズニングペッパーも入れて有精卵マヨネーズで和えて完成！」と明かし、具材や味付けのポイントを明かしている。
コメント欄には「美味しそうですねぇ」「チキン＆スイートポテトカレーかなりボリュームありそうですね」「カレーもポテサラもとっても美味しそうです トリュフバターなんてオシャレ〜定番にひと味もふた味も加えるところがあやこさんらしくて素敵です！」「チキンとスイートポテトのカレーすごい ポテトサラダも具が珍しいですね あや子さん料理も天才」などと、さまざまな反響が寄せられている。