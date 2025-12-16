ÌµÃÎ³Ø¤È¤Ï¡©
²¿¤ò¡¢¤Ê¤¼ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¤òÃÎ¤ëÌµÃÎ³Ø¡Ê¥¢¥°¥Î¥È¥í¥¸ー¡Ë¤È¤¤¤¦³ØÌä¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£12·î16Æü¤Î¡ÖÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥é¥¸¥ª¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡Ë¡×¤Ç¤Ï²Ê³Ø»Ë¸¦µæ¼Ô¤ÎÄáÅÄÁÛ¿Í¤¬ÌµÃÎ³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
ÄáÅÄ¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ç2008Ç¯¤ËÌµÃÎ³Ø¡Ê¥¢¥°¥Î¥È¥í¥¸ー¡Ë¤È¤¤¤¦ÏÀÊ¸½¸¤¬½Ð¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÌµÃÎ³Ø¼«ÂÎ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Æ¡¢ºÇ¶áÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¡ØÌµÃÎ³Ø¡Ù¤Ã¤ÆÌõ¤¹¤Î¤«¡¢¡Ø¥¢¥°¥Î¥È¥í¥¸ー¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥«¥¿¥«¥Ê¸ì¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤«À¨¤¤¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ØÌµÃÎ³Ø¡Ù¤Î¤Û¤¦¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡ØÌµÃÎ³Ø¡Ù¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌµÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡¢¼«Ê¬¤¬ÌµÃÎ¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç·ù¤À¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÌµÃÎ³Ø¤Ï¤à¤·¤íÈ¿ÂÐ¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤»¤¤¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼Â¤Ï¼Ò²ñ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤È¤«Ê¸²½Åª¤Ê¾ò·ï¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤à¤·¤í¼Ò²ñ¹½Â¤¤Ë¤è¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤ëÌµÃÎ¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Ê¬Ìî¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
ÂçÃÝ¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏñÙ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡©¡×
ÄáÅÄ¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢ñÙ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Î°Õ¿ÞÅª¤ÊÌµÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ñÙ¤¹¿Í¤ÏÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹½Â¤Åª¤ÊÌµÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
ÂçÃÝ¡Ö¤½¤ì¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©ÉáÄÌñÙ¤¹¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢ñÙ¤µ¤ì¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢ñÙ¤¹¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Î¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©¡×
¾®Åç·Ä»Ò¡Ö¿§¤ó¤Ê¼ïÎà¤ÎÌµÃÎ¤Îºî¤é¤ìÊý¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÏÊªÃÎ¤ê¤À¤«¤éÌµÃÎ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¸¦µæ¼Ô¤Ç¤â¡¢ÀìÌç²È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÌµÃÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ¬Ìî¤Ï¤¢¤ë¤ó¤À¤¾¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¡¢¤½¤ì¤¬¤¤¤«¤Ë¤·¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤ë³ØÌä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×
ÄáÅÄ¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×