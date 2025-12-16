ÃæÅç³Ù»Ö¡Öº£Ç¯Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿À¯¼£²È¡¦´ßËÜ¼þÊ¿¤È¤Ï¡©¡×
2025Ç¯¤âÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤ä¤ß¤Î¤â¤ó¤¿¤µ¤ó¤Ê¤É°ÎÂç¤ÊÊý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤ªË´¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£12·î16Æü¤Î¡ÖÉðÅÄº½Å´¥é¥¸¥ª¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ²Ê³ØÂç³Ø¶µ¼ø¤ÎÃæÅç³Ù»Ö¤¬º£Ç¯Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿À¯¼£²È¡¦´ßËÜ¼þÊ¿¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
ÃæÅç¡Öº£Ç¯¤ÏÀ¯¼£²È¤ÎÊý¤â¤¿¤¯¤µ¤óË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸µ¼óÁê¤ÎÂ¼»³ÉÙ»Ô¤µ¤ó¤â¤ªË´¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ËÍ¤¬¤º¤Ã¤È¿Æ¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿ÏÂ²Î»³¸©ÃÎ»ö¤Î´ßËÜ¼þÊ¿¤µ¤ó¤È¤¤¤¦Êý¤â ¤ªË´¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µýÇ¯68¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤È¤¤¤¦Êý¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ ¤³¤ÎÊý¤ÏÌ±¼çÅÞ½êÂ°¤ÇÏÂ²Î»³°ì¶è¤È¤¤¤¦Æó³¬¤µ¤ó¡¢À¤¹Ì¤µ¤ó¤¬¹üÆù¤ÎÁè¤¤¤ò¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¿¼«Ì±ÅÞÂç¹ñ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÅöÁª¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿ÌîÅÞµÄ°÷¤Ç¤·¤¿¡£
Ì±¼çÅÞÀ¯¸¢¤¬´¤²ò¤·¤Æ°ÂÇÜÆâ³Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢»ä¤¬½ñ¤¤¤¿¡Ø¥ê¥Ù¥é¥ëÊÝ¼éÀë¸À¡Ù¤È¤¤¤¦ËÜ¤ò ÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡Ø¤½¤¦¤«¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌ±¼çÅÞ¤Î¼¡¤ÎÆ»¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¥ê¥Ù¥é¥ëÊÝ¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬½ÅÍ×¤À¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÍ¤ËÏ¢Íí¤ò¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤é¤è¤¯¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
´ßËÜ¤µ¤ó¤È¤Ï¡ØÌ±¼çÅÞ¤¬¤â¤¦°ì²óÀ¯¸¢¤ò¤È¤ë¤Ë¤Ï²¿¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·ÏÃ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£´ßËÜ¤µ¤ó¤ÏÌîÅÞ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÊÝ¼éÂç¹ñ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÁªµó¤Ë¾¡¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿Í´ÖÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿Êý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ ¤·¤«¤·Ì±¼çÅÞ¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«1¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ê¤¤ì¤º¤ËÊ¬Îö¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ ´ßËÜ¤µ¤ó¤ÏÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤â¤Ê¤«¤Ê¤«Àè¤¬¸«¤¨¤º¡¢ÏÂ²Î»³¤¬Áªµó¶è¤¬¸º¤Ã¤¿»þ¤ËÆó³¬¤µ¤ó¡¢À¤¹Ì¤µ¤ó¤ÎÁè¤¤¤Ë ´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¹ñ²ñµÄ°÷¤«¤éÏÂ²Î»³¸©ÃÎ»ö¤ËÅ¾¿¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÎ»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê¤Ë»þ´Ö¤Ï·Ð¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÀºÎÏÅª¤ËÆ¯¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬68ºÐ¤Ç¤ªË´¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¤Þ¤À¤Þ¤À´ßËÜ¤µ¤ó¤Ï¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ °ì½ï¤Ëº£¸å¤ÎÀ¤³¦¤Îºß¤êÊý¤Ê¤É¿§¤ó¤Ê»ö¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÁöÇÏÅô¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×