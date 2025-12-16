£×£Â£ÁÁí²ñ¤Çº´ÌîÍÚ¾Ä¤¬¡Ö¥Í¥¯¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×¤È¾Ò²ð¡¡¶½µ£»á¡ÖÀ¤³¦³Í¤ì¤ë¡×
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¸µ£³³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤ÎµµÅÄ¶½µ£»á¡Ê£³£¹¡Ë¤¬¥Õ¥¡¥¦¥ó¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶½¹Ô¡Ö£Ó£Á£É£Ë£Ï£Õ¡ß£Ì£Õ£Ó£È¡×¤Ï¡¢·ÀÌóÁª¼ê¤Î£×£Â£ÁÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé£±£°°Ì¡¦º´ÌîÍÚ¾Ä¡Ê£²£²¡á£Ì£Õ£Ó£È¡Ë¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö£±£µÆü¡¢ÊÆ¥ª¡¼¥é¥ó¥É¤Ç³«ºÅÃæ¤Î£×£Â£ÁÁí²ñ¤Ç£×£Â£Á¥¢¥¸¥¢µé²¦¼Ô¤È¤·¤ÆÉ½¾´¤µ¤ì¡¢£×£Â£Á¥Í¥¯¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¶½µ£»á¤â£×£Â£Á¤ÎÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé¤È¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Î£²³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¶áÇ¯¤Î¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÀÓ¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤âÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡º´Ìî¤ÏÆ±¶½¹Ô¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö£×£Â£Á¥¢¥¸¥¢¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ£×£Â£Á¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤Æ£×£Â£Á¤Î¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢³Î¼Â¤ËÀ¤³¦¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Í¥¯¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¡¢´üÂÔ¤ÎÂç¤¤µ¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤âÀ¤³¦²¦ºÂ¤ËÄ©¤à½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Íè¤¿¤é¡¢É¬¤º£±²ó¤ÇÀ¤³¦²¦ºÂ¤ò³Í¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢£×£Â£Á¤ÎÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£
¡¡¶½µ£»á¤â¡Ö¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥Í¥¯¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¸õÊä¤Îº´ÌîÁª¼ê¤òÉ¬¤ºÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£º´ÌîÁª¼ê¤ÏÀ¤³¦¤ò³Í¤ì¤ëºÍÇ½¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢»ä¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿£×£Â£Á¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé¤Î¥Ù¥ë¥È¤òº´ÌîÁª¼ê¤¬³ÍÆÀ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´üÂÔ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£