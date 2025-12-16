九州自動車道・上りの広川サービスエリアが17日、50年ぶりにリニューアルオープンします。年末年始を前に、取り扱う土産品やグルメがパワーアップし、筑後の魅力がたっぷりと詰まった新スポットになります。



九州自動車道を熊本から福岡市内へ向かう途中にある広川サービスエリアです。



老朽化のため約50年ぶりにリニューアルし、筑後の魅力が存分に味わえるスポットとなります。





■井手妃奈子記者「店内は 久留米絣で装飾されています 落ち着いた雰囲気が醸し出されています」ショッピングコーナーの面積は、これまでの約1.6倍に拡大され、いたる所に「久留米絣」や「大川組子」などの筑後が誇る伝統工芸品の数々が散りばめられていて、温もりが感じられる空間です。フードコートではご当地グルメも充実しています。「八女もち豚」を使った「ステーキ鉄板」や、地元で親しまれている「平打ち麺のうどん」など、筑後を「食」でも感じられるようになっています。■井手妃奈子記者「麺はもちもちで弾力があって スープとからんでとてもおいしいです」土産コーナーには、広川町特産の「あまおう」を使った「いちごミルクドーナツ」などの限定商品が並びます。さらに、高速道路では初めて「久留米絣」を現代風にアレンジした商品を扱うショップ「うなぎの寝床」がお目見えしました。店員のユニフォームも「うなぎの寝床」の商品です。■西日本高速道路SHD・川村 健一社長「このサービスエリアは どちらかというと中距離のお客様が多いので 短時間でもこの筑後地方のいいところを 味わっていただけるのではないかと思っています」筑後の魅力が、たっぷりと詰まった広川サービスエリアは17日午前8時にオープンです。