九州自動車道・上りの広川サービスエリアが17日、50年ぶりにリニューアルオープンします。年末年始を前に、取り扱う土産品やグルメがパワーアップし、筑後の魅力がたっぷりと詰まった新スポットになります。

九州自動車道を熊本から福岡市内へ向かう途中にある広川サービスエリアです。

老朽化のため約50年ぶりにリニューアルし、筑後の魅力が存分に味わえるスポットとなります。

■井手妃奈子記者
「店内は　久留米絣で装飾されています　落ち着いた雰囲気が醸し出されています」

ショッピングコーナーの面積は、これまでの約1.6倍に拡大され、いたる所に「久留米絣」や「大川組子」などの筑後が誇る伝統工芸品の数々が散りばめられていて、温もりが感じられる空間です。

フードコートではご当地グルメも充実しています。

「八女もち豚」を使った「ステーキ鉄板」や、地元で親しまれている「平打ち麺のうどん」など、筑後を「食」でも感じられるようになっています。

■井手妃奈子記者
「麺はもちもちで弾力があって　スープとからんでとてもおいしいです」

土産コーナーには、広川町特産の「あまおう」を使った「いちごミルクドーナツ」などの限定商品が並びます。

さらに、高速道路では初めて「久留米絣」を現代風にアレンジした商品を扱うショップ「うなぎの寝床」がお目見えしました。

店員のユニフォームも「うなぎの寝床」の商品です。

■西日本高速道路SHD・川村 健一社長
「このサービスエリアは　どちらかというと中距離のお客様が多いので　短時間でもこの筑後地方のいいところを　味わっていただけるのではないかと思っています」

筑後の魅力が、たっぷりと詰まった広川サービスエリアは17日午前8時にオープンです。