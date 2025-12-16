通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間１０．５％付近の高水準 米雇用統計控えて
通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間１０．５％付近の高水準 米雇用統計控えて
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 10.52 6.47 8.47 6.74
1MO 8.49 5.53 7.11 5.75
3MO 8.83 5.75 7.57 6.15
6MO 9.16 6.03 8.05 6.66
9MO 9.27 6.24 8.30 7.03
1YR 9.38 6.44 8.48 7.30
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 9.00 8.25 7.13
1MO 7.33 7.64 6.43
3MO 7.90 8.35 6.72
6MO 8.55 8.91 7.03
9MO 8.85 9.22 7.26
1YR 9.07 9.49 7.45
東京時間16:32現在 参考値
ドル円１週間は１０．５２％と前日から引き続き高水準。１カ月の８．４９％から約２％も高い水準となっている。今晩の米雇用統計発表を控えて、短期変動期待の高さが示されている。
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 10.52 6.47 8.47 6.74
1MO 8.49 5.53 7.11 5.75
3MO 8.83 5.75 7.57 6.15
6MO 9.16 6.03 8.05 6.66
9MO 9.27 6.24 8.30 7.03
1YR 9.38 6.44 8.48 7.30
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 9.00 8.25 7.13
1MO 7.33 7.64 6.43
3MO 7.90 8.35 6.72
6MO 8.55 8.91 7.03
9MO 8.85 9.22 7.26
1YR 9.07 9.49 7.45
東京時間16:32現在 参考値
ドル円１週間は１０．５２％と前日から引き続き高水準。１カ月の８．４９％から約２％も高い水準となっている。今晩の米雇用統計発表を控えて、短期変動期待の高さが示されている。