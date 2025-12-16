ディアジオ ジャパンが主催したジョニーウォーカー ブルーラベルの体験型イベント「The Art of Rarity」が、2025年12月13〜14日の2日間、原宿「CRANES 6142」にて開催された。ウイスキー・アートのファンが多く押し寄せ、大盛況のうちに幕を閉じたこのイベントの模様をお届けする！

“1/10000の奇跡”をテーマに超没入型の空間を演出

およそ一万樽に一樽の割合でしか選ばれない貴重な原酒のみをブレンドした、ジョニーウォーカーの最高峰「ブルーラベル」“1/10000の奇跡”をテーマに、アート界のカリスマ河村康輔氏とコラボレートした本イベント。会場は、単なるテイスティング体験ができる場にとどまらず、五感を揺さぶる超没入型のアート空間と化していた！

奇跡の源流を巡る！ 探求者の熱狂体験を追う

来場者は「探求者」として、ブルーラベルを象徴する3つの「C」を巡るイマーシブジャーニーを体験できる。どのフロアも熱気に満ち満ちていた。

ZONE 1：Rare Cask “記憶の誕生”の没入感に感嘆の声

イベントの導入となるこのゾーンは、無数の樽からわずかしか選ばれない原酒の「原点」がテーマ。河村康輔氏のアートワークが壁面を彩り、ジョニーウォーカーの200年の歴史がアートを通じて体感できるという空間はまさに圧巻。来場者は「1/10000」の凄さを肌で感じることができただろう。

ZONE 2：Rare Character “味わいとの遭遇”でテイスティング！

最も盛り上がっていたのが、ブルーラベルをストレートやロックなど、様々な飲み方で堪能できるテイスティングラウンジ！参加者たちは、最高峰スコッチウイスキーの多層的な味わいを真剣に堪能していた。

中でも人気だったのが、世田谷代田「Quarter Room」のオーナーバーテンダー、野村空人氏がプロデュースした限定カクテル「DROP OF BLUE」。アートとカクテルの融合という斬新なコンセプトに、長蛇の列ができていたのも納得だ。

ZONE 3：Rare Craftsmanship “継承の軌跡”に感動

フィナーレを飾ったのは、河村康輔氏がデザインしたスペシャルムービーだ。200年以上続くブレンディングの美学、職人たちの「青の哲学」を思わず引き込まれるような映像で上映。来場者は、ブルーラベルが単なるウイスキーではない、”芸術品”であることを再認識し、深く感動している様子だった。

河村康輔コラボ限定グッズが争奪戦

会場限定で販売されたコラボレーショングッズは、予想通り大争奪戦に！

特に、河村康輔氏のサイン刻印入り、オリジナルスリーブ付き限定「ジョニーウォーカー ブルーラベル」（36,300円 税込）は、争奪戦必至の注目アイテムとなっていた。

TシャツやロングTシャツなどのアパレルも飛ぶように売れ、改めて河村氏とブルーラベルのブランド力の高さを証明した形だ。

「The Art of Rarity」は、ブルーラベルが持つ究極の希少性と、現代アートが融合した、まさに奇跡的な体験を提供した2日間となった。現地に行けなかったファンも、ぜひブルーラベルをGETして、この“奇跡の味わい”を体感してみてほしい。