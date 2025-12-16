年末の大掃除シーズン、名古屋で不用品を手軽にリユースできるスポットが多くの人でにぎわっています。



ジモティースポット名古屋守山店は、不用品を無料で引き取り、その商品を求める人に安く販売しています。



ベビー用品を持ち込んだ人：

「断捨離とか大掃除で不要な物を引き取ってもらおうと思って。捨てるにはもったいないし」





空気清浄機を持ち込んだ人：「粗大ゴミとして処分しなければいけなくなるので、ここに持ち込めるのは非常にいいかなと思いました」持ち込まれた鍋を追っていくと、スタッフが状態などを調べて値札をつけ、引き取ってから20分ほどで商品棚に並びます。店内を見渡すと、500円の空気清浄機のほか、地球儀も1000円で販売されています。年末の断捨離の副産物か、店ではここ1～2週間で不用品の持ち込みが2か月前に比べて2割ほど増えているといいます。ジモティー・エリアマネージャー：「この時期に持ち込みが増えているのはキャンプ用品ですね。冬にキャンプをされる方が少なくなってくるのもあって、テントとかタープとかですね」シーズンオフのモノや、使わなくなったモノなど、自宅の片隅で眠り続ける不用品は、年末の今が断捨離のタイミングかもしれません。ジモティー・エリアマネージャー：「大掃除はこういった時じゃないと、しっかりとやろうという気持ちにならないと思うので、引き取りできる物はたくさんありますので、ぜひ気軽に使っていただけたらなと思います」