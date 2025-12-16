¥é¥é¥ó¥É¤Î¥Ë¥·¥À¤È¥µ¡¼¥ä¡¢¸òºÝÌä¤ï¤ì¤¦¤ó¤¶¤ê¡ÖÉ÷É¾Èï³²¡£¤¤¤Á¤¤¤ÁËÜÅö¤Ë¤¤¤ä¡×ÂçÊªMC¤Ë¤â¡Ä
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥é¥é¥ó¥É¡×¤Î¥µ¡¼¥ä¡Ê30¡Ë¤È¥Ë¥·¥À¡Ê31¡Ë¤¬16Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°11»þ50Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¥³¥ó¥Ó¤Ç¤Î¸òºÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¡¢¶¯¤¯ÈÝÄê¤·¤¿¡£
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿ÀÅÄ°¦²Ö¡Ê45¡Ë¤¬¡ÖÃË½÷¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢1²ó¤¯¤é¤¤¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¹¥¤¤«¤â¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê»þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ã¤Ý¤¤¡×¤È¼ÁÌä¡£2¿Í¤Ï¤½¤í¤Ã¤Æ¡Ö¡ß¡×¤Î»¥¤ò½Ð¤·¤ÆÈÝÄê¤·¤¿¡£
MC¤Î¥Ï¥é¥¤¥Áß·ÉôÍ¤¡Ê39¡Ë¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¥µ¡¼¥ä¤¬¡ÖÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤â¤¦¡¢¤Ë¤ã¤ó¤³¥¹¥¿¡¼¤µ¤ó¤Î¤»¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸òºÝÎò¤Î¤¢¤ëÃË½÷¤Î·Ý¿Í¥³¥ó¥Ó¤ò¾å¤²¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤Î2¿Í¤Î¤»¤¤¤Ç100Ëü²óÊ¹¤«¤ì¤Æ¡×¤È¥Ü¥ä¤¤¤¿¡£
¥µ¡¼¥ä¤Ï¡Ö³Î¤«¤Ë·Ý¿Í¤ÈÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£É÷É¾Èï³²¤Ç¡£¤¤¤Á¤¤¤ÁËÜÅö¤Ë¤¤¤ä¤Ç¡×¤È¡¢¤¦¤ó¤¶¤ê¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£¡ÖMC¤Î¿Í¤È¤«¤ËËè²ó¤½¤ì¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ØÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡Ù¤È¤«¡×¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤Ò¤É¤¤¤Î¤ÏÇú¾ÐÌäÂê¤ÎÂÀÅÄ¤µ¤ó¤È¤«¤Ï¡Ø¤ª¤Þ¤¨¤Ê¡¢¤Ç¤¤Æ¤ó¤À¤è¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¥â¥Î¥Þ¥Í¤òÆþ¤ì¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤Æ¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
·è¤áÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¥µ¡¼¥ä¤¬¡Ö°ì»þ´ü·ùµ¤¤¬º¹¤·¤Æ¡¢¥Ë¥·¥À¤¬´Ö°ã¤¨¤Æ¡¢¡Ø¤â¤¦¡¢¤½¤Ç¤Ç¤Ï¥Ö¥Ã¥Á¥å¥Ö¥Ã¥Á¥å¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¡¢¥¹¥Ù¥Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢½Ð±é¼Ô¤âÇú¾Ð¡£ß·Éô¤Ï¡Ö¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¥Ü¥±¤Æ¤â¡¢³Î¤«¤Ë²¿¤«¤Í¡Ä¡×¡£¥µ¡¼¥ä¤Ï¡Ö¤É¤Ã¤Á¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤âÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡£¥Ë¥·¥À¤â¡ÖÊ¹¤«¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£