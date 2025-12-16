元NHKアナウンサーで現在はフリーの中川安奈（32）が16日までに自身のインスタグラムを更新。ミニスカのサンタクロースコスプレを披露した。

「少し早いですが人生初のサンタコスやってみました」と書き出し、サンタクロースのコスプレ姿を披露。膝上のミニスカ仕様だった。「たくさんの人にとって幸せなクリスマスになりますように...Hope you have a very Merry Christmas (ロケ終わりに撮影してくれたマネージャーさんに感謝）」と締めくくった。

中川の投稿に対し「どのショットも悩殺です」「人生初とはとても思われないです」「サンタコスお似合いです」「安奈ちゃん セクシー」などのコメントが寄せられた。

中川は東京都出身。慶大卒業後、16年にNHK入局。3月末で退局し、現在はホリプロ所属。父の仕事の関係で3歳から4年間をフィンランド、10歳から4年間をプエルトリコで過ごした。自身のインスタグラムでは仕事やプライベートのファッションなどを投稿して美しいボディーラインを披露するなど、一部メディアでは「NHKの峰不二子」などと呼ばれていた。趣味はダンス、ゴルフなど。特技は英語、スペイン語で語学も堪能。