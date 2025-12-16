ÃæÂ¼»âÆ¸¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Âç¹ëÅ¡¤Î¥»¥ó¥¹¤Ë¿¹Àô¶ÃØ³¡ª¡Ö²È¤Î¤Ê¤«¤Ë¥Ð¡¼!?¡×¡Ö¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤ß¤¿¤¤¡×
MC¤òÌ³¤á¤ë¾®Àô¹§ÂÀÏº¡õ¹âÅè¤Á¤µ»Ò¤ÈÆÃÊÌ¸ÜÌä¤Î¹õÌøÅ°»Ò¤¬¡¢Æ£¿¹¿µ¸ã¤Î¿Ê¹Ô¤Î¤â¤È¡È²ÚÎï¤Ê¤ë°ì²È¡á¥×¥é¥Á¥Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡É¤ÎÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤ò¤Î¤¾¤¸«¤¹¤ë¡Ø¥×¥é¥Á¥Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¡²ÚÎï¤Ê¤ë°ì²È¤ò¤Î¤¾¤¸«¡Ù¡£
12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÃæÂ¼»âÆ¸°ì²È¤¬Êë¤é¤¹Å¡Âð¤ò¿¹Àô¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤³èÌö¤òÂ³¤±¤ë»âÆ¸¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¹ëÅ¡¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ç¥»¥ó¥¹¤¢¤Õ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡Ä¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¤Ê¤Ë¤³¤ì!?¡×¿¹Àô¤¬¤¢Á³¤È¤·¤¿ÃæÂ¼»âÆ¸¤Î¡È¼ñÌ£Éô²°¡É
º£²óË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢²ÎÉñ´ì¤ÎÌ¾Ìç¡¦èß²°¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¡È²ÎÉñ´ì³¦¤Î³×Ì¿»ù¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤ë°ìÊý¡¢±Ç²è¡Ø¥Ô¥ó¥Ý¥ó¡Ù¤äNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤ÎÌ¾±é¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ê¤É¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤ÆÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤ÄÃæÂ¼»âÆ¸¤Î¼«Âð¡£
ÃÏ¾å3³¬¡¢ÃÏ²¼1³¬¤È¤¤¤¦µ¬³Ê³°¤Î¹ëÅ¡¤Î³°´Ñ¤Ë¡¢¿¹¤Ï¤µ¤Ã¤½¤¯¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ª¤¦¤Á¡£¥»¥ó¥¹¤¢¤ë¡×¤È´¶Ã²¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¡£
½Å¸ü´¶¤Î¤¢¤ëÅ´À½¤ÎÈâ¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢¿¹¤¬¡Ö²È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤¿¸¼´Ø¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¹¤¬¤ë¡£¸¼´Ø¤ÎÊÉ¤Ë¥¨¥³¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤â¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡£¤è¤¯¹Í¤¨¤¿¤Í¡£¿¿»÷¤·¤è¤¦¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¿á¤È´¤±¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤âÇò¤È¹õ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¹âÅè¤â»×¤ï¤º¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤À¤Ê¤¢¡ª¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¡£¥â¥À¥ó¤Ê¤Ê¤«¤Ë¤â¡¢¿á¤È´¤±¤ÎÅ·°æ¤Ë¤ÏÄóÅô¤òÌÏ¤·¤¿¥é¥ó¥×¥·¥§¡¼¥É¤¬²¼¤¬¤ê¡¢ÊÉ¤Ë¤Ï¸Ñ¤ÎÌÌ¤¬¾þ¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÏÂ¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤â¥»¥ó¥¹ÎÉ¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¸Ñ¤ÎÌÌ¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¿ûÅÄ¾Úö¤ä¾®·ª½Ü¤¬¥Ú¥¤¥ó¥È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤â¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÎÏÆ¤Ë¤Ï¥Ð¡¼¥ë¡¼¥à¤ò´°È÷¡£°ìËçÈÄ¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò¶´¤ó¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ò¤¬ÊÂ¤Ö¶õ´Ö¤Ë¡¢¿¹¤Ï¡Ö¤ªÅ¹¤ß¤¿¤¤¡ª¡¡¤ª²È¤Î¤Ê¤«¤Ë¥Ð¡¼¤¬¤¢¤ë¡ª¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
ÃÏ²¼¤Ë¹ß¤ê¤ë¤È¡¢ºÆ¤Ó¿¹¤¬¡Ö¤¨¡¼¡ª¡¡¤Ê¤Ë¤³¤ì!?¡¡¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¡×¤ÈÂç¤¤ÊÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¡£¤½¤³¤Ï»âÆ¸¤Î¡È¼ñÌ£Éô²°¡É¡£¥Û¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼ÀßÈ÷¤òÃæ¿´¤ËÍÎÉþ¤ä¥Ö¡¼¥Ä¤¬¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Î¤è¤¦¤ËÊÂ¤Ó¡¢¿¹¤â¡Ö¤ªÅ¹!?¡¡VIP¸ÂÄê¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤µ¤é¤ËÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ÎÎÙ¤Ï¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡£¤ª¤Ó¤¿¤À¤·¤¤¿ô¤ÎÍÎÉþ¤äË¹»Ò¤¬¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¤è¤¦¤ËÊÂ¤ÖÍÍ»Ò¤Ë¡¢¹âÅè¤Ï¸ý¤ò¤¢¤ó¤°¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¤¢¤È¡¢7ºÐ¤È5ºÐ¤Î2¿Í¤ÎÂ©»Ò¤È°ì½ï¤Ë»âÆ¸ËÜ¿Í¤âÅÐ¾ì¡£¼«Í³ËÛÊü¤ÊÂ©»Ò¤¿¤Á¤òÁ°¤Ë¡Ö¿Æ»Ò¶¦±é¤¹¤ë¤ÈÍ¾·×¤Ê´À¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£