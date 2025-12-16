[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇122銘柄・下落91銘柄（東証終値比）
12月16日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは243銘柄。東証終値比で上昇は122銘柄、下落は91銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は54銘柄。うち値上がりが41銘柄、値下がりは9銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は280円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の16日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3902> ＭＤＶ 1042 +400（ +62.3%）
2位 <3719> ＡＩストーム 339.9 +78.9（ +30.2%）
3位 <5240> ｍｏｎｏＡＩ 307 +71（ +30.1%）
4位 <6083> ＥＲＩＨＤ 4585 +700（ +18.0%）
5位 <6810> マクセル 2727.2 +358.2（ +15.1%）
6位 <1786> オリエン白石 464.1 +58.1（ +14.3%）
7位 <8995> 誠建設 1520 +151（ +11.0%）
8位 <5721> Ｓサイエンス 246 +24（ +10.8%）
9位 <2743> ピクセル 7.5 +0.5（ +7.1%）
10位 <8918> ランド 9.6 +0.6（ +6.7%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7774> Ｊ・ＴＥＣ 429 -44（ -9.3%）
2位 <2437> シンワワイズ 330.1 -19.9（ -5.7%）
3位 <8894> レボリュー 52 -2（ -3.7%）
4位 <5820> 三ッ星 611 -23（ -3.6%）
5位 <7615> 京都友禅ＨＤ 163 -6（ -3.6%）
6位 <5268> 旭コン 1030 -32（ -3.0%）
7位 <4564> ＯＴＳ 20.4 -0.6（ -2.9%）
8位 <5131> リンカーズ 186 -5（ -2.6%）
9位 <7859> アルメディオ 163.8 -4.2（ -2.5%）
10位 <4584> キッズバイオ 200 -5（ -2.4%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5714> ＤＯＷＡ 6705 +168（ +2.6%）
2位 <5713> 住友鉱 5726 +112（ +2.0%）
3位 <7211> 三菱自 375.4 +6.8（ +1.8%）
4位 <2802> 味の素 3377 +39.0（ +1.2%）
5位 <4062> イビデン 11490 +115（ +1.0%）
6位 <2871> ニチレイ 1916.1 +16.6（ +0.9%）
7位 <5631> 日製鋼 8056 +66（ +0.8%）
8位 <8309> 三井住友トラ 4660 +31（ +0.7%）
9位 <1605> ＩＮＰＥＸ 3141 +20.0（ +0.6%）
10位 <8411> みずほＦＧ 5675 +35（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9202> ＡＮＡＨＤ 2951.6 -14.9（ -0.5%）
2位 <4502> 武田 4498 -20（ -0.4%）
3位 <5020> ＥＮＥＯＳ 1090 -3.5（ -0.3%）
4位 <9433> ＫＤＤＩ 2710.5 -7.5（ -0.3%）
5位 <9101> 郵船 4876 -7（ -0.1%）
6位 <9434> ＳＢ 216.4 -0.1（ -0.0%）
7位 <5802> 住友電 6240 -2（ -0.0%）
8位 <2413> エムスリー 2035 -0.5（ -0.0%）
9位 <6367> ダイキン 19693 -2（ -0.0%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の16日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3902> ＭＤＶ 1042 +400（ +62.3%）
2位 <3719> ＡＩストーム 339.9 +78.9（ +30.2%）
3位 <5240> ｍｏｎｏＡＩ 307 +71（ +30.1%）
4位 <6083> ＥＲＩＨＤ 4585 +700（ +18.0%）
5位 <6810> マクセル 2727.2 +358.2（ +15.1%）
6位 <1786> オリエン白石 464.1 +58.1（ +14.3%）
7位 <8995> 誠建設 1520 +151（ +11.0%）
8位 <5721> Ｓサイエンス 246 +24（ +10.8%）
9位 <2743> ピクセル 7.5 +0.5（ +7.1%）
10位 <8918> ランド 9.6 +0.6（ +6.7%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7774> Ｊ・ＴＥＣ 429 -44（ -9.3%）
2位 <2437> シンワワイズ 330.1 -19.9（ -5.7%）
3位 <8894> レボリュー 52 -2（ -3.7%）
4位 <5820> 三ッ星 611 -23（ -3.6%）
5位 <7615> 京都友禅ＨＤ 163 -6（ -3.6%）
6位 <5268> 旭コン 1030 -32（ -3.0%）
7位 <4564> ＯＴＳ 20.4 -0.6（ -2.9%）
8位 <5131> リンカーズ 186 -5（ -2.6%）
9位 <7859> アルメディオ 163.8 -4.2（ -2.5%）
10位 <4584> キッズバイオ 200 -5（ -2.4%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5714> ＤＯＷＡ 6705 +168（ +2.6%）
2位 <5713> 住友鉱 5726 +112（ +2.0%）
3位 <7211> 三菱自 375.4 +6.8（ +1.8%）
4位 <2802> 味の素 3377 +39.0（ +1.2%）
5位 <4062> イビデン 11490 +115（ +1.0%）
6位 <2871> ニチレイ 1916.1 +16.6（ +0.9%）
7位 <5631> 日製鋼 8056 +66（ +0.8%）
8位 <8309> 三井住友トラ 4660 +31（ +0.7%）
9位 <1605> ＩＮＰＥＸ 3141 +20.0（ +0.6%）
10位 <8411> みずほＦＧ 5675 +35（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9202> ＡＮＡＨＤ 2951.6 -14.9（ -0.5%）
2位 <4502> 武田 4498 -20（ -0.4%）
3位 <5020> ＥＮＥＯＳ 1090 -3.5（ -0.3%）
4位 <9433> ＫＤＤＩ 2710.5 -7.5（ -0.3%）
5位 <9101> 郵船 4876 -7（ -0.1%）
6位 <9434> ＳＢ 216.4 -0.1（ -0.0%）
7位 <5802> 住友電 6240 -2（ -0.0%）
8位 <2413> エムスリー 2035 -0.5（ -0.0%）
9位 <6367> ダイキン 19693 -2（ -0.0%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース