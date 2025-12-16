　12月16日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは243銘柄。東証終値比で上昇は122銘柄、下落は91銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は54銘柄。うち値上がりが41銘柄、値下がりは9銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は280円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の16日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3902>　ＭＤＶ　　　　　　 1042　 +400（ +62.3%）
2位 <3719>　ＡＩストーム　　　339.9　+78.9（ +30.2%）
3位 <5240>　ｍｏｎｏＡＩ　　　　307　　+71（ +30.1%）
4位 <6083>　ＥＲＩＨＤ　　　　 4585　 +700（ +18.0%）
5位 <6810>　マクセル　　　　 2727.2 +358.2（ +15.1%）
6位 <1786>　オリエン白石　　　464.1　+58.1（ +14.3%）
7位 <8995>　誠建設　　　　　　 1520　 +151（ +11.0%）
8位 <5721>　Ｓサイエンス　　　　246　　+24（ +10.8%）
9位 <2743>　ピクセル　　　　　　7.5　 +0.5（　+7.1%）
10位 <8918>　ランド　　　　　　　9.6　 +0.6（　+6.7%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7774>　Ｊ・ＴＥＣ　　　　　429　　-44（　-9.3%）
2位 <2437>　シンワワイズ　　　330.1　-19.9（　-5.7%）
3位 <8894>　レボリュー　　　　　 52　　 -2（　-3.7%）
4位 <5820>　三ッ星　　　　　　　611　　-23（　-3.6%）
5位 <7615>　京都友禅ＨＤ　　　　163　　 -6（　-3.6%）
6位 <5268>　旭コン　　　　　　 1030　　-32（　-3.0%）
7位 <4564>　ＯＴＳ　　　　　　 20.4　 -0.6（　-2.9%）
8位 <5131>　リンカーズ　　　　　186　　 -5（　-2.6%）
9位 <7859>　アルメディオ　　　163.8　 -4.2（　-2.5%）
10位 <4584>　キッズバイオ　　　　200　　 -5（　-2.4%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5714>　ＤＯＷＡ　　　　　 6705　 +168（　+2.6%）
2位 <5713>　住友鉱　　　　　　 5726　 +112（　+2.0%）
3位 <7211>　三菱自　　　　　　375.4　 +6.8（　+1.8%）
4位 <2802>　味の素　　　　　　 3377　+39.0（　+1.2%）
5位 <4062>　イビデン　　　　　11490　 +115（　+1.0%）
6位 <2871>　ニチレイ　　　　 1916.1　+16.6（　+0.9%）
7位 <5631>　日製鋼　　　　　　 8056　　+66（　+0.8%）
8位 <8309>　三井住友トラ　　　 4660　　+31（　+0.7%）
9位 <1605>　ＩＮＰＥＸ　　　　 3141　+20.0（　+0.6%）
10位 <8411>　みずほＦＧ　　　　 5675　　+35（　+0.6%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9202>　ＡＮＡＨＤ　　　 2951.6　-14.9（　-0.5%）
2位 <4502>　武田　　　　　　　 4498　　-20（　-0.4%）
3位 <5020>　ＥＮＥＯＳ　　　　 1090　 -3.5（　-0.3%）
4位 <9433>　ＫＤＤＩ　　　　 2710.5　 -7.5（　-0.3%）
5位 <9101>　郵船　　　　　　　 4876　　 -7（　-0.1%）
6位 <9434>　ＳＢ　　　　　　　216.4　 -0.1（　-0.0%）
7位 <5802>　住友電　　　　　　 6240　　 -2（　-0.0%）
8位 <2413>　エムスリー　　　　 2035　 -0.5（　-0.0%）
9位 <6367>　ダイキン　　　　　19693　　 -2（　-0.0%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース