次回 12月20日（土）夜9時より最終回を放送 日本テレビ系土曜ドラマ『良いこと悪いこと』（読み：いいことわるいこと/毎週土曜よる9時放送）。

12月6日（土）に放送した第8話のAVOD（広告付き動画配信）再生回数（8日間再生）が366万回を記録し、日本テレビのレギュラードラマ歴代1位をさらに更新し、4度目の更新となった。さらに、これまでの本作の累計再生回数は4600万回を突破した（TVer DATA MARKETING調べ）。

本作ではこれまで、11月1日（土）放送の第4話でAVOD再生回数（8日間再生）が323万回を記録し、「最高の教師」や「ブラッシュアップライフ」等の記録を抜いて、日本テレビのレギュラードラマ歴代1位を更新。さらに11月8日（土）放送の第5話では同再生回数が332万回となり、本作の記録を再更新。11月15日（土）放送の第6話では331万回とやや前回を下回ったものの、翌週11月22日（土）放送の第7話で340万回を記録し3度目の更新。そして今回の第8話で366万回と4度目の記録更新を達成した。

これによって、日本テレビドラマの歴代再生回数ベスト5までを本作が占めることとなった。さらに、本作のTVerのトータル再生回数は4600万回（46,615,912回／12月14日時点／関連動画を含む見逃し配信の合計再生数）を突破（TVer DATA MARKETING調べ）。TVerお気に入り登録者数は132万（12月15日時点）を突破。

今週12月20日（土）放送の第10話で最終回となり、いよいよ全ての真相が明らかになる！TVerでは現在第1話〜第3話、第9話を配信中。

TVer：https://tver.jp/series/sr97rekpee

＜番組情報＞

脚本：ガクカワサキ

音楽：Jun Futamata

主題歌：ポルノグラフィティ『アゲハ蝶』（Sony Music Labels）

演出：狩山俊輔、滝本憲吾、長野晋也

プロデューサー：鈴木将大、妙円園洋輝

チーフプロデューサー：道坂忠久

制作協力：ダブ

製作著作：日本テレビ

番組公式ホームページ：https://www.ntv.co.jp/iiwaru/

番組公式X：@iiwaru_ntv

番組公式Instagram：@iiwaru_ntv

番組公式TikTok：＠iiwaru_ntv

推奨ハッシュタグ：#イイワル