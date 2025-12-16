ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】東海道新幹線 岐阜羽島～米原 上下線で運転再開 電力… 【速報】東海道新幹線 岐阜羽島～米原 上下線で運転再開 電力設備点検のため一時運転見合わせ 【速報】東海道新幹線 岐阜羽島～米原 上下線で運転再開 電力設備点検のため一時運転見合わせ 2025年12月16日 17時34分 CBC NEWS リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 東海道新幹線は、電力設備点検のため「岐阜羽島～米原」の上下線で一時運転を見合わせていましたが、午後5時28分に運転を再開しました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト ｢2歳の頃はママ･パパと呼んでくれていたのに｣ 主に女の子に発症する難病“レット症候群” 今は会話も食事も難しく… 根本的治療法がない先天性の神経疾患 トイレットペーパー｢シングル｣と｢ダブル｣ どっちがお得？全国でシェア率に大きな違いが！ダブル派80％超の地域も 家中カビだらけの欠陥住宅 ｢汚染レベル4で最悪の状態｣ 住民は全面建て替え求めて裁判を起こすも…施工業者は“破産手続き” 関連情報（BiZ PAGE＋） 仏壇, 射出成形機, 長野, ホテル, 神奈川, 横浜, 静岡, 配線, 法要, 介護