きょう37歳の誕生日 パク・ソジュン、韓国ドラマ『明日はきっと』オフショットを多数公開 貴重な社員証も
16日に37歳の誕生日を迎えた韓国俳優のパク・ソジュンが15日、自身のインスタグラムを更新。7日からPrime Videoで配信がスタートした韓国ドラマ『明日はきっと』（原題:ギョンドを待ちながら）のオフショットを公開した。
【写真】パク・ソジュンが公開した、韓国ドラマ『明日はきっと』の撮影オフショット
パク・ソジュンは「イ・ギョンド #ギョンドを待ちながら（韓国語）」とコメントし、学生・ギョンドから社会人のギョンドなど、前髪を下ろしたヘアスタイルが印象的なオフショットを複数枚披露している。
ほかにも、貴重な社員証、走るシーンの撮影裏側や、海辺を仲間たちと歩くほほ笑ましい撮影メイキングを動画でも公開した。
同作は、2度の恋愛を経て別れたイ・ギョンド（パク・ソジュン）とソ・ジウ（ウォン・ジアン）が、不倫スキャンダル記事を報道した記者と、そのスキャンダルの主人公の妻として再会し、切なくも濃密な恋を描くロマンスドラマ。
