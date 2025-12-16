Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎJRÍ½ÌóºÇÂ¿¡¡1ÆüÅö¤¿¤ê¡¢Á´ÀÊ»ØÄê¤¬±Æ¶Á
¡¡JRÎ¹µÒ6¼Ò¤Ï16Æü¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¡Ê26Æü¡Á26Ç¯1·î4Æü¡Ë¤Î¿·´´Àþ¤ÈºßÍèÀþ¤Î»ØÄêÀÊ¤ÎÍ½Ìó¿ô¤¬15Æü»þÅÀ¤Ç¡¢Á°Ç¯ÅÙÈæ2¡óÁý¤Î524ËüÀÊ¤Ë¾å¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Ô¡¼¥¯¤Ï²¼¤ê¤¬º£·î27Æü¡¢¾å¤ê¤¬1·î3Æü¡£¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Ï´ü´ÖÃæ¤Î1ÆüÅö¤¿¤ê¤ÎÍ½ÌóÀÊ¿ô¤¬²áµîºÇÂ¿¡£¿·´´Àþ¤äÆÃµÞ¤Ç¤ÎÁ´ÀÊ»ØÄêÀÊ²½¤¬¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡JR³Æ¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿·´´ÀþÍ½Ìó¤ÏÁ°Ç¯ÅÙÈæ3¡óÁý¤¨¤¿¡£Åì³¤Æ»¤¬4¡óÁý¤Ç¡¢27¡Á31Æü¤Î¸áÁ°¤ËÅìµþ±Ø¤ò½ÐÈ¯¤¹¤ë¡Ö¤Î¤¾¤ß¡×¡Ö¤Ò¤«¤ê¡×¤Ëº®»¨¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£ºßÍèÀþÆÃµÞ¡Ö¤Ò¤À¡×¡Ö¤·¤Ê¤Î¡×¡ÖÆîµª¡×¤ÏÁ´ÀÊ»ØÄê¤Ç±¿Å¾¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÂ¾¤Î¿·´´Àþ¤ÇÍ½Ìó¤¬Áý¤¨¤¿³ä¹ç¤Ï¡¢ÅìËÌ1¡ó¡¢¾å±Û2¡ó¡¢ËÌÎ¦¤ÎJRÅìÆüËÜ¶è´Ö7¡ó¡¢JRÀ¾ÆüËÜ¶è´Ö8¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»³·Á¡¢»³ÍÛ¤Ï²£¤Ð¤¤¡£ËÌ³¤Æ»¤Ï8¡ó¸º¡¢½©ÅÄ¤Ï1¡ó¸º¡¢¶å½£¤ÈÀ¾¶å½£¤¬¤¤¤º¤ì¤â5¡ó¸º¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡´ü´ÖÃæ¤ÎÆÃµÞÎó¼Ö¤Î»ØÄêÀÊ¤òÁ°Ç¯ÅÙ¤è¤ê³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ëJR»Í¹ñ¤Ï¡¢ºßÍèÀþ¤ÎÆÃµÞ¤È²÷Â®¤¬2¡óÁý¤¨¤¿¡£