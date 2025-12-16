アイドルグループ・HKT48の運営会社の男性スタッフを刺し殺そうとしたとして逮捕された男が、メンバーを狙っていたという趣旨の供述をしていることが新たに分かりました。

福岡県糸島市の無職・山口直也容疑者（30）は16日午後、殺人未遂と銃刀法違反の疑いで、身柄を検察庁に送られました。

山口容疑者は14日、福岡市の「みずほペイペイドーム」でHKT48の運営会社の男性スタッフを包丁で突き刺し、殺害しようとしたとして、15日に逮捕されました。

山口容疑者は、ドーム隣の商業施設に専用劇場があるHKT48のイベントの常連客で、その後の捜査関係者への取材で、HKTのメンバーを狙っていたという趣旨の供述をしていることが新たに分かりました。

警察によりますと、男性スタッフが刺されたのはドーム1階のエレベーターホール近くでしたが、そのすぐそばの駐車場は、HKT48のメンバーがSNS用の写真を頻繁に撮影する場所だったということです。

男性スタッフが刺された直後には、ドーム隣の商業施設で岡山から訪れた27歳の女性が男に刃物で刺され、山口容疑者は、関与をほのめかしているということで、警察は動機などをさらに詳しく調べています。