8月、亡命申請者が滞在するホテルの前でピンク色の服を着て抗議する地元の女性ら/Henry Nicholls/AFP/Getty Images

英イングランド・チェルムスフォード（CNN）緑豊かなロンドン郊外に位置する小さな町、エッピングで、地元の男性たちに「マスクを着けて」、「怒り」をぶつけるよう求める声がソーシャルメディアで燃え上がった。町ではかねて、「ベル・ホテル」に絡むトラブルが多発していた。同ホテルをはじめ、英国には亡命申請者の滞在施設として使用されるホテルが数十カ所存在する。ベル・ホテルでは、滞在中のエチオピア人1人が女性1人と14歳の女学生1人に性的暴行を加えたとして逮捕されていた。エッピングの住民はこの事件に激怒。オンラインで組織された7月17日の抗議活動はすぐに暴徒化し、参加者の一部が瓶や拳で警察官を殴る事態に発展した。その後、男4人が暴力的不法行為の罪を認めた。他にも裁判を待つ被告が複数いる。

この抗議活動は、昨年の夏に英国を揺るがした人種差別的な暴動を想起させた。当時数人が亡命申請者の滞在するホテルを狙い、内部に人々がいる状態で火を放っていた。エッピング出身の3児の母、オーラ・ミニヘインさんにとって、その日の事案は「宣伝という意味での大失敗」に他ならなかった。抗議活動の主体が「人種差別主義者のごろつき」ではなく「恐怖を抱く地域共同体」なのだということを示したいと思ったミニヘインさんは、メッセージアプリ「ワッツアップ」で新たな戦略を呼び掛けた。次の抗議活動では男性を自宅に残し、女性を「中心に据える」方がいいというのがその内容だ。女性たちにはピンク色の衣服を身に着けることを求めた。見た目の統一は見事に奏功し、「至る所に広まった。あらゆるニュースが取り上げた」。ミニヘインさんはCNNの取材にそう語った。

これが草の根の運動「ピンク・レディース」の始まりだ。メンバーは全国でデモ活動を行い、メンバーらが言うところの不法移民が女性や少女にもたらす危険について警鐘を鳴らす。明確な党派に属しているわけではないが、ミニヘインさんによれば、メンバーのほぼ全員がポピュリスト政党の「リフォームUK」に投票する意向だという。同党は不法移民の問題を巡って選挙運動を展開。大規模な強制送還を公約に掲げる。ここ数カ月の世論調査では、与党・労働党を上回る支持率を獲得している。

ミニヘインさんが推計する英国国内のピンク・レディースのメンバーは数千人に過ぎないかもしれないが、活動は広がっている。そこには従来強硬な右派の提唱していた問題が、現在では英国民のより広範な層からの支持を集めつつある状況が見て取れる。これまで右派的な主張を唱えるのは、主として男性の領分だった。

これらの新たな参加者は、すっきりとしない空模様の11月のある土曜日に大規模集会を開催した。場所はエッピングから車で少し走った距離にある小都市、チェルムスフォードだ。ピンク・レディースのメッセージは、英国は「攻撃を受けている」、「侵略されている」といった暗い内容だが、メンバーは楽しげで、服装も明るい。雨が降り出すと、約200人の女性たちはピンクのポンチョを着て市庁舎の前に集まった。頭にはピンクのベレー帽。ピンクのレギンスを履いて、ピンクの旗を振った。飼い犬にもピンクのコートを着せ、ピンクの発煙筒を焚（た）いた。

ミニヘインさんによれば、典型的な「ピンク・レディー」は白人で中年の母親を指す。ミニヘインさんが2016年にブレグジット（英国の欧州連合離脱）への賛成票を投じたのは、恐らく「不法移民を止める」のが目的だったが、現状は「一段と悪くなっている」と感じる。労働党も保守党も事態を制御できていないと、ミニヘインさんは指摘した。X（旧ツイッター）や新興の右派メディア、GBニュースの報道で女性への移民による襲撃を耳にすると、我が子の身の安全が心配になる。リフォームUKを見て、自身の懸念を真剣に受け止めてくれる政党がようやく現れた思いがすると、ミニヘインさんは言い添えた。

「誰でも参加し、声を上げられる運動を作ろうとしてきた」と、ミニヘインさん。本人によると、ピンク・レディースの活動拡大はマルチ商法の仕組みに似たところがある。部分的にはフェイスブックやワッツアップを利用しているものの、そのほとんどは口コミを通じて広がった。

新たなメンバーについては、そうした個人的なアプローチで引き入れているとミニヘインさんは示唆。頭にあるのは「国王と国のために貢献している。私はマスクを着けないし、攻撃的でもない。それに自分が人種差別主義者であるわけがない。これだけの素晴らしい女性たちと一緒にいるのだから」という思いだ。ピンク・レディースが極右の論点をなぞっているとする見解についてCNNに問われると、ミニヘインさんはこう答えた。「どういう理屈で私が過激主義者になるのか？ 私はただの母親。ずっと働きづめで3人の子どもを育て、郊外に暮らす母親だ」

チェルムスフォードのデモで掲げられた複数のプラカードにも、そうした感情は表れている。それらは「私は人種差別主義者ではない。不安を抱えた母親だ」と書かれていた。ピンク・レディースのメッセージの重要な部分は、両者は互いに矛盾する概念だということだ。

しかし複数の支援団体は、この見解に納得していない。「極右は長年、女性と少女への暴力に終止符を打つという大義名分を利用して人種差別や白人至上主義的な政策を進めてきた」と、フェミニストの組織や専門家の連合体、エンド・バイオレンス・アゲインスト・ウィメンの責任者、アンドレア・サイモン氏は述べた。

「ガール・パワー」

チェルムスフォードでのデモに、リフォームUKのシンボルカラーのターコイズ（明るい青緑色）は見られなかった。ミニヘインさんはリフォームUKのエッピング・フォレスト地区の幹部を務めており、同党の候補者として次の議会選挙に出馬する可能性もあるが、党とピンク・レディースの間に公式の提携関係は存在しないと説明する。

リフォームUKを率いるナイジェル・ファラージ氏が発する政治的メッセージは、粗暴もしくは男性のステレオタイプと目されることが多い。そのため通常は、女性よりも男性からの反響の方が大きい。昨年の総選挙におけるリフォームUKの得票率は男性で17％、女性で13％。国会議員に当選した党の候補者5人は全員男性だった。

しかしそれから1年半が経過し、リフォームUKは党として様変わりしている。今年5月に議会の補選と地方の首長選を制した同党の候補者はいずれも女性。ファラージ氏はその結果を受け、「女性に関して私が問題を抱えていると考える人々もいるようだが、それは事実ではない」と述べた。

「今や我が党のロケットエンジンには、新たな燃料が供給されている。それは『ガール・パワー』だ」。元リフォームUKの議員で、現在は無所属のジェームズ・マクマードック氏も、当時そう語っていた。

マクマードック氏がこうしたメッセージを発するのは興味深いかもしれない。英紙タイムズの報道によれば、同氏は06年、当時の交際相手を襲撃した罪で有罪となり、短期間服役した。判事は同氏が交際相手を複数回にわたって蹴ったと述べていた。ともあれ、世論調査の結果は同氏が正しいことを示している。英世論調査会社のモア・イン・コモンによると、24年7月の時点でリフォームUKの男性支持者は女性支持者の1.4倍だったが、今年9月には約1.2倍と、比率が低下している。女性支持層の割合では、現在労働党を上回っているとモア・イン・コモンは分析。「最近の女性の安全への注力」が部分的な要因だとした。

「自国にもいる極悪人」

女性と少女の安全に関する世間の不安の一部は、1990年代後半から2000年代初めにかけてイングランドの多くの町で起きた子どもへの性的虐待事件に関係がある。集団で子どもたちを虐待したこれらの男たちの多くは、アジアもしくはパキスタンにルーツを持っていた。今年の第三者機関による報告では、「子どもを狙う集団の民族性にまつわる問題への対処で総体的な失敗が起きている」ことが分かった。つまり虐待の被害者と、より広範な英国内のアジア人共同体の両方に対して有効な措置が講じられなかったとされる。後者は一部の集団の犯罪によって、共同体全体が中傷を受ける事態となった。

虐待集団の事件は英国における移民の議論に長い影を落とし、ホテルを亡命申請者の滞在に使用させる歴代政権への大衆の怒りを引き起こしてきた。「これらのホテルから生じる犯罪は群を抜いている」。チェルムスフォードで行われた先月のピンク・レディーによる抗議運動で、ある弁士はそう訴えた。

しかし、この主張には信頼できるデータの裏付けがない。政府は亡命申請者もしくは他の人口層が起こした犯罪に関する詳細な統計を公表していない。この統計の空白によって、乱暴な臆測が浮上している。

多くのデモ参加者にとっては、無法状態が生じているとの漠然とした感覚が、移民への恐怖という形で具体化している。ただそのような感覚はイングランドとウェールズにおける公的な犯罪件数によって裏付けられてはいない。大まかに見れば、件数自体は過去10年間で減少している。

極度の脅威を感じている一部の人々は、極端な対応を要求した。「軍の関与が必要だ。私たちは侵略されている！」。チェルムスフォードに集まったピンク・レディースの一人で、ファーストネームのみで取材に答えたローラさんはそう強調した。同様の意見は何度も耳にした。78歳のクリストファー・エリスさんはCNNの取材に応じ、英仏海峡に海軍を配備して、移民がフランスから小型ボートで上陸するのを阻止して欲しいと語った。また陸軍は主要都市の街路に配備し、移民対策に抗議する「ｗｏｋｅ（ウォーク、意識が高い人たち）の左派」の阻止に当たってもらいたいと述べた。

エッピングでの性的暴行のような注目度の高い事件に焦点を当てると、もっと平凡な事実が見えにくくなる。つまり女性への暴力の大半は家庭の中で、被害者と面識のある人物によって行われているという事実だ。このことについてミニヘインさんは多くを語らず、次のように答えただけだった。「自分の国にも極悪人がいる。この上外から、連日入れたくはない」

チェルムスフォードの抗議活動のハイライトは、5人の女性のための追悼集会だった。ミニヘインさんによると女性らは「不法移民の大惨事のせいで殺された」。加害者だという男たちは「政府が入国させた」のだという。五つの事件のうち、容疑者2人は英国籍だ。これらの男たちについて「本来ならここにはいなかった」と主張する根拠をCNNが問うと、ミニヘインさんは説明は不要な気がすると答えた。

「私たちは生贄（いけにえ） の子羊にはならない。あなたたちが繰り出す多文化のたわ言の犠牲には金輪際ならない」。ミニヘインさんは群衆にそう伝えた。それは英国政府に直接向けたメッセージに他ならなかった。