【新CM映像｢ジブリパーク ジブリの物語はこの場所で生きている編｣（15秒）】 12月16日 公開

ジブリパークは、新CM映像｢ジブリパーク ジブリの物語はこの場所で生きている編｣（15秒）を制作し、12月16日に公開した。

本映像では、ナレーションを「ハウルの動く城」で主人公・ハウルの声を務めた木村拓哉さんが担当。ジブリパークのさまざまな建物や展示を巡り、フライングカヤックで魔女の谷の「ハウルの城」に帰っていく様子が表現されている。

「ジブリのなりきり名場面展」が12月17日にリニューアル

【ジブリパーク ジブリの物語はこの場所で生きている編】

ジブリの大倉庫の「中央展示室」で開催されている「ジブリのなりきり名場面展」はスタジオジブリ作品の名シーンを表現した展示の中に入り込み、登場キャラクターになりきれる体験型の企画展。12月17日に開園後初のリニューアルが行なわれる。

今回のリニューアルでは、14コーナーの展示のうち半分の7コーナーが入れ替わり、「君たちはどう生きるか」などの名シーンを新たに楽しめる。

※「ジブリのなりきり名場面展」の体験にはジブリの大倉庫のチケットのご予約・購入が必要です。対象券種は「ジブリパーク 大さんぽ券プレミアム」「ジブリパーク 大さんぽ券スタンダード」「ジブリパーク ジブリの大倉庫」です。

(C) 2025 Studio Ghibli