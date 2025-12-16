サンワサプライは、フタを開けずに上から注ぐだけで簡単に給水できる卓上加湿器「400-TOY051W」を、運営する直販サイト「サンワダイレクト」で発売しました。実売価格は3280円（税込）。

卓上加湿器「400-TOY051W」

記事のポイント 乾燥が気になる季節に活用したいコンパクトな卓上加湿器。自分の周囲だけ加湿できるので、オフィスや就寝時の使用に最適です。フタの上からそのまま給水できて、手間がかからないのが◎。

本製品は、デスクやベットサイドなどに置いて手軽に使えるコードレスの卓上加湿器。フタを開けずに上から注ぐだけで簡単に給水できるので、給水のたびにフタを外す手間が不要。構造的にも水漏れしにくく、倒れてもこぼれにくい安心設計となっています。

超音波式だからミストは熱くならず、子どもやペットがいる家庭でも安心して使用可能。動作音も静かで、就寝中や集中したい作業時にも気になりません。やさしいLEDライトを点灯させれば、ナイトライトとしても活躍します。

約400mlの大容量タンクを搭載し、最大20時間の長時間加湿が可能。半透明の水量窓がついており、残量確認しやすくなっています。また、連続運転モードとリズム運転モードを切り替えられるため、シーンに合わせて快適な湿度を保てます。

内蔵リチウムイオンバッテリーを搭載し、USB Type-C充電に対応。バッテリー使用時の連続運転時間は約8.5時間、リズム運転時は約13時間。パソコンのUSB端子やモバイルバッテリーから給電して連続使用も可能です。

サンワサプライ 卓上加湿器「400-TOY051W」 発売日：2025年12月12日 実売価格：3280円（税込）

