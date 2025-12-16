Matt「最近仲良し」人気俳優との2ショットを公開「意外な組み合わせ」「お2人とも小顔すぎる」の声
【モデルプレス＝2025/12/16】モデルで音楽家のMattが13日、自身のInstagramを更新。「最近仲良し」の人気俳優とのオフショットを披露した。
【写真】31歳モデル「最近仲良し」イケメン俳優との親密ショット
この日、Mattは東京・新橋演舞場にて開催している2025年劇団☆新感線45周年興行・秋冬公演チャンピオンまつり いのうえ歌舞伎『爆烈忠臣蔵〜桜吹雪 THUNDERSTRUCK』を観に行ったことを報告。「こんなに眠気ゼロで刺激的な舞台初めて！めちゃくちゃ面白かったーーー」と舞台を絶賛した。また「最近仲良しの理さん ありがとっ」と添えて、同作品に出演している俳優の向井理との2ショットを公開。「理さんのお芝居生で観れて感激」とつづっている。
この投稿には「意外な組み合わせ」「お2人とも小顔すぎる」「何繋がり？」「顔綺麗でうっとり」「スタイル異次元コンビ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆Matt、向井理との2ショット公開
◆Mattの投稿に反響
