¡¡¾¾ËÜ¼ãºÚ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢ÎëÌÚÊÝÆàÈþ¤¬¶¦±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡ØÂÐ·è¡Ù¡ÊÁ´5ÏÃ¡Ë¤¬¡¢NHK BS4K¡¿BS¤Ë¤Æ2026Ç¯½Õ¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°åÂç¤ÎÍý»ö¡¦¿ÀÎÓÀ²³¤Ìò¤ò±é¤¸¤ëÎëÌÚÊÝÆàÈþ
¡¡·îÂ¼Î»±Ò¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤òÅÏîµ¿¿»Ò¤ÎµÓËÜ¤Ç¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¤¹¤ëËÜºî¤Ï¡¢¹¬¤»¤ò´ê¤¤¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦½÷À¤¿¤Á¤òÉÁ¤¯¼Ò²ñÇÉ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤¢¤ë°åÂç¤¬Æþ»î¤ÎºÎÅÀ²áÄø¤Ç½÷»Ò¤ÎÅÀ¿ô¤ò°Õ¿ÞÅª¤Ë²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤Ê¤¦¤ï¤µ¤ò¼ª¤Ë¤·¤¿¿·Ê¹µ¼Ô¤ÎÛØÍÕµÆÇµ¡Ê¾¾ËÜ¡Ë¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤ÎÄ´ºº¤ò»Ï¤á¡¢°åÂç¤ÎÍý»ö¤Ç¤¢¤ë¿ÀÎÓÀ²³¤¡ÊÎëÌÚ¡Ë¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤ë¡£
¡¡¹ª¤ß¤ËÄÉµÚ¤ò¤«¤ï¤¹¿ÀÎÓ¤À¤¬¡¢ÆÍÇË¸ý¤Ï¤½¤³¤·¤«¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¡¢ÛØÍÕ¤ÏÇ´¤ê¶¯¤¯³Ë¿´¤Ø¤ÈÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ÃËÀÍ¥°Ì¤Î¼Ò²ñ¤Ç¡¢Ìµ¿ô¤ÎÍýÉÔ¿Ô¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¿Æó¿Í¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿®Ç°¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¡¢Å¨ÂÐ¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÆ®¤¤¤Î¹ÔÊý¤Ï¡¢Í½ÁÛ¤â¤·¤Ê¤¤Å¸³«¤ò·Þ¤¨¤ë¡¼¡£
¡¡¼ç±é¤Î¾¾ËÜ¤Ï¡Ö¡È½÷À¤Ï·ëº§¤ä½Ð»º¤¬¤¢¤ë¤«¤éÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡É¡£ÀÎ¤è¤¯¼ª¤Ë¤·¤¿¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢½÷À¤Ç¤¢¤ë»ä¼«¿È¤â°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡¢ÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¸½¼Â¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ìµ°Õ¼±¤ËÀ÷¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¼Â´¶¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÊÌ¤òÍýÍ³¤Ë¡¢ËÜÍèÆÀ¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤ÎÉ¾²Á¤¬¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Áª¤Ù¤ë¤Ï¤º¤ÎÌ¤Íè¤¬ÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ç½ÎÏ¤äÅØÎÏ¤ÎÀ®²Ì¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¾ìÌÌ¤¬¡¢Â°À¤äÊÐ¸«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Í¤¸¶Ê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ¼Á¤¬¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æº¬¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç¤âÀ¤¤ÎÃæ¤Ï¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤¹¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¡£½÷À¤¬°ì»þÅª¤Ë¿¦¾ì¤òÎ¥¤ì¤ë»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤ì¤Ð½÷À¤¬¼Ò²ñ¤Ë¤â¤¿¤é¤¹ÎÏ¤Ï¤È¤Æ¤âÂç¤¤¤¡£»ä¤Ï¤½¤¦¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤ò´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Î¿´¤Ë¡¢¾®¤µ¤¯¤Æ¤â²¿¤«»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤é¡¢µÆÇµ¤ò±é¤¸¤ë»ä¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤Ê¸Ø¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¶¦±é¤ÎÎëÌÚ¤Ï¡ÖÃ¯¤ÈÃ¯¤Î¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï²¿¤È²¿¤Î¡ØÂÐ·è¡Ù¤Ê¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì¤Ä¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¤Ï´Ø¤ï¤ë¿Í¤Î¿ô¤À¤±ÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¡¢ÍýÍ³¤Î¿ô¤À¤±Êª¸ì¤¬¤¢¤ë¡£°ì¤Ä¤ÎÀµ²ò¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¡¤ÁÉé¤±¤â¤Ê¤¤¡£Ì¸¤ÎÃæ¤ò¼êÃµ¤ê¤Ç¿Ê¤à¤è¤¦¤Ê¡¢¤±¤ì¤É³Î¼Â¤ËÀè¤Ë¸÷¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¼è¤êÁÈ¤â¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡µÓËÜ¤ÎÅÏîµ¤Ï¡Ö¡ÈÀµ¤·¤¤¡ÈÀ¤¤ÎÃæ¤¬¤¤¤¤¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ÏÃ¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÀµ¤·¤µ¤Ê¤Î¤«¡£Î©¾ì¤¬°ã¤¨¤Ð¡¢Êª»ö¤ÎÀµ¤·¤µ¤âÊÑ¤ï¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¸¶ºî¤òÇÒÆÉ¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£·îÂ¼ÀèÀ¸¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¸¶ºî¤¬Êü¤Ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡¢ÂçÊÑ´¶³´¿¼¤¯¤¨¤¨¡¢º£¤Î»þÂå¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢»ä¤âµÓËÜ¤ò½ñ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ë¡¢¤È¤Æ¤â¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡ØÂÐ·è¡Ù¤Ï¡¢NHK BS4K¡¿BS¤Ë¤Æ2026Ç¯½Õ¤è¤êÊüÁ÷¡ÊÁ´5ÏÃ¡Ë¡£
¢¨ ¾¾ËÜ¼ãºÚ¡¢ÎëÌÚÊÝÆàÈþ¤é¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¡Ú¼ç¿Í¸ø¡¦ÛØÍÕ µÆÇµ¡Ê¤Ò¤Ð ¤¤¯¤Î¡ËÌò¡¦¾¾ËÜ¼ãºÚ¡Û
¡¡¡È½÷À¤Ï·ëº§¤ä½Ð»º¤¬¤¢¤ë¤«¤éÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡É¡£ÀÎ¤è¤¯¼ª¤Ë¤·¤¿¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢½÷À¤Ç¤¢¤ë»ä¼«¿È¤â°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡¢ÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¸½¼Â¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ìµ°Õ¼±¤ËÀ÷¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¼Â´¶¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÊÌ¤òÍýÍ³¤Ë¡¢ËÜÍèÆÀ¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤ÎÉ¾²Á¤¬¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Áª¤Ù¤ë¤Ï¤º¤ÎÌ¤Íè¤¬ÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ç½ÎÏ¤äÅØÎÏ¤ÎÀ®²Ì¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¾ìÌÌ¤¬¡¢Â°À¤äÊÐ¸«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Í¤¸¶Ê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ¼Á¤¬¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æº¬¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÀ¤¤ÎÃæ¤Ï¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤¹¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¡£½÷À¤¬°ì»þÅª¤Ë¿¦¾ì¤òÎ¥¤ì¤ë»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤ì¤Ð½÷À¤¬¼Ò²ñ¤Ë¤â¤¿¤é¤¹ÎÏ¤Ï¤È¤Æ¤âÂç¤¤¤¡£»ä¤Ï¤½¤¦¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤ò´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Î¿´¤Ë¡¢¾®¤µ¤¯¤Æ¤â²¿¤«»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤é¡¢µÆÇµ¤ò±é¤¸¤ë»ä¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤Ê¸Ø¤ê¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¿ÀÎÓ À²³¤¡Ê¤«¤ó¤Ð¤ä¤· ¤Ï¤ë¤ß¡ËÌò¡¦ÎëÌÚÊÝÆàÈþ ¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡¡Ã¯¤ÈÃ¯¤Î¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï²¿¤È²¿¤Î¡ÖÂÐ·è¡×¤Ê¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì¤Ä¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¤Ï´Ø¤ï¤ë¿Í¤Î¿ô¤À¤±ÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¡¢ÍýÍ³¤Î¿ô¤À¤±Êª¸ì¤¬¤¢¤ë¡£°ì¤Ä¤ÎÀµ²ò¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¡¤ÁÉé¤±¤â¤Ê¤¤¡£Ì¸¤ÎÃæ¤ò¼êÃµ¤ê¤Ç¿Ê¤à¤è¤¦¤Ê¡¢¤±¤ì¤É³Î¼Â¤ËÀè¤Ë¸÷¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¼è¤êÁÈ¤â¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚµÓËÜ ÅÏîµ¿¿»Ò ¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡¡¡ÈÀµ¤·¤¤¡ÈÀ¤¤ÎÃæ¤¬¤¤¤¤¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ÏÃ¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÀµ¤·¤µ¤Ê¤Î¤«¡£Î©¾ì¤¬°ã¤¨¤Ð¡¢Êª»ö¤ÎÀµ¤·¤µ¤âÊÑ¤ï¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¸¶ºî¤òÇÒÆÉ¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£·îÂ¼ÀèÀ¸¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¸¶ºî¤¬Êü¤Ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡¢ÂçÊÑ´¶³´¿¼¤¯¡¢º£¤Î»þÂå¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢»ä¤âµÓËÜ¤ò½ñ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ë¡¢¤È¤Æ¤â¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¾¾ËÜ¼ãºÚ¤µ¤ó¡¢ÎëÌÚÊÝÆàÈþ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë»Ñ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Ê¤¬¤é¼¹É®¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¡¢¤É¤ó¤É¤ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Æ°¤½Ð¤·¡¢ÂçÊÑÉ®¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Î©¾ì¤âÇ¯Îð¤â°ã¤¦¡¢ÂÐÎ©¤¹¤ëÆó¿Í¤Î½÷À¤ò¡¢»ä¤â°ì»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤ÆÂç¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ªÆó¿Í¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±é¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£³§ÍÍ¡¢¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ú²»³Ú ¾®»³³¨Î¤Æà ¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡¡¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢ÀÅ¤«¤ÊÅÜ¤ê¤È¿¼¤¤µ§¤ê¤¬¸òº¹¤¹¤ëÊª¸ì¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¸½¼Â¤ÎÃæ¤Ç¡¢º¹ÊÌ¤ä³ëÆ£¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÃ¯¤«¤ÎÌ¤Íè¤ò¼é¤í¤¦¤È¤¹¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÆó¿Í¤Î¼ç¿Í¸ø¤Î¡ÈÂÐ·è¡É¤Î»Ñ¤Ë¡¢»ä¤Ï¡¢²»³Ú¤Ç´ó¤êÅº¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Êì¤ÈÌ¼¡¢µ¼Ô¤ÈÍý»ö¡¢¤½¤·¤Æ²áµî¤Èº£¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁªÂò¤¬¸òº¹¤¹¤ë½Ö´Ö¤Ë¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤Èà½÷¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤ò¡¢¤½¤Ã¤È²»³Ú¤ÇÅÁ¤¨¤¿¤¤¡£»ä¼«¿È¤âÊì¤Ç¤¢¤ê¡¢½÷À¤È¤·¤Æ¼Ò²ñ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÄË¤ß¤È´õË¾¤ò¡¢²»³Ú¤Ç¤½¤Ã¤ÈÊñ¤ß¹þ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡£»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤Ê¤À¼¤Ë¼ª¤òÀ¡¤Þ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú±é½Ð ÃÓÅÄÀé¿Ò ¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡¡Èà½÷¤¿¤Á¤Ï°ìÂÎ²¿¤È¡ÖÂÐ·è¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢ºÇ½é¤Ë¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ï¤½¤ì¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢Ã¯¤¬°¤¤¤«¤òË½¤¯¤â¤Î¤Ç¤â¡¢²¿¤¬Àµ¤·¤¤¤«¤òÄê¤á¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿Í¤Ï¡ÖÀµµÁ¡×¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿»þ¡¢¼«Ê¬¤ÎÀµµÁ°Ê³°¤ò¹¶·â¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡¢¿Í¤Ï³§¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë°ã¤¦¤È¤¤¤¦Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÂÐ·è¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¼«¿È¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿§¤ó¤ÊÀµµÁ¤¬¤¢¤ë¡¢¤ß¤ó¤Ê°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é»£±Æ¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤Ë¥ê¥¢¥ë¤Ê¸ü¤ß¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤À¤í¤¦¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤Î¶¥±é¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
