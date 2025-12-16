HKT48、17日の劇場公演中止を発表「諸般の事情を踏まえ」14日スタッフが福岡刺傷事件で負傷
【モデルプレス＝2025/12/16】HKT48が16日、グループの公式サイトを更新。12月17日に開催を予定していたチームH「一年後の僕たちはどんな恋をしているのだろう」公演について、中止すると発表した。
【写真】HKT48、ミニスカ衣装で美脚スラリ
公式サイトは「このたび、2025年12月17日（水）に開催を予定しておりました劇場公演につきまして、諸般の事情を踏まえ、公演を中止とさせていただくこととなりました。何卒、ご理解を賜りますようお願い申し上げます」と発表。「ご当選されていたお客様には、振替権利を後日付与させていただきます。詳細につきましては、HKT48 チケットショップより改めてメールにてご案内いたします」とした。
また、12月20日以降の劇場公演については「現在開催に向けた環境の準備を進めておりますが、開催の可否につきましては、改めてご案内させていただきます」と報告。「引き続き、HKT48への温かいご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」と結んでいる。
12月14日、福岡市中央区地行浜2丁目のペイペイドーム福岡に隣接する「17LIVE HKT48劇場」が入居している商業施設「BOSS E・ZO FUKUOKA」にて刺傷事件が発生。公式サイトは「この事件により、弊社男性スタッフ1名が被害に遭いましたが、現在病院で手当を受けており、命に別状はございません」とスタッフが負傷したことを報告した。
「併設する事務所内にいたメンバーは全員安全に退避しております。また、状況を鑑み、HKT48 19thシングル『半袖天使』劇場盤発売記念『オンライン握手会』におきましては、8部以降のオンライン握手会を中止とさせていただきました」と説明し、「今回の事件を受け、メンバー・スタッフの安全を確保すべく、施設側とも協議を行い、さらなる警備強化を実施してまいります」とコメントした。（modelpress編集部）
このたび、2025年12月17日（水）に開催を予定しておりました劇場公演につきまして、諸般の事情を踏まえ、公演を中止とさせていただくこととなりました。
何卒、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
【中止となる公演】
12月17日（水）18：30 開演
チーム H「一年後の僕たちはどんな恋をしているのだろう」公演
ご当選されていたお客様には、振替権利を後日付与させていただきます。
詳細につきましては、HKT48 チケットショップより改めてメールにてご案内いたします。
なお、2025年12月20日（土）以降の劇場公演につきましては、現在開催に向けた環境の準備を進めておりますが、開催の可否につきましては、改めてご案内させていただきます。
引き続き、HKT48 への温かいご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
HKT48 運営事務局
2025年12月16日
【Not Sponsored 記事】
