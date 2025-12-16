メ～テレ（名古屋テレビ）

8日に発生した青森県東方沖を震源とするマグニチュード7.5の地震を受け、気象庁などは9日、「北海道・三陸沖 後発地震注意情報」を発表しました。

16日午前0時、この注意情報の期間は終了しましたが、政府は日頃から地震や津波への備えを行うよう改めて求めました。

地震のけがは家具の転倒・落下が多い

震度6強を観測した青森県八戸市の住宅は、強い揺れで部屋の物が散乱。大きな家具も倒れました。

東京消防庁の調査によりますと、過去の地震では、家具などの転倒・落下によってけがをした人は、全体の約3割～4割となっています。

「家具の転倒」を防ぐことが、重要な事前の対策のひとつです。

大掃除と一緒に家具固定を

名古屋市守山区を中心に、家具を固定するボランティア活動を行う「防災ボラネット守山」。

自分で家具の固定をすることが難しい高齢者の住宅を訪ね、無料で転倒防止器具を取り付けます。

活動を始めて約20年。これまでに対応した住宅は1000軒以上にのぼります。

14日は、ボランティア歴3年の谷秀行さんの自宅を、ベテランの鷲見修代表が確認。固定器具の取り付けのレクチャーをします。

「こんなの放置していたら危ないよ」（鷲見さん）

目を付けたのは、金属製の棚です。

「これがバタンと倒れると、通路が通れなくなる。逃げる通路を確保するためには廊下に倒れそうなものがあると危険」（鷲見さん）

ベルトを巻き付けて家具を固定することで、倒れにくくします。

「年末の大掃除はチャンスだと思う。踏み台に乗って掃除されると思いますので、そういう時に家具の固定もやってもらいたい。自分事として考えていただけるようになれば」（鷲見さん）

収納物の飛び出し対策も

兵庫県立大大学院で家具の固定などについて研究する防災ガイド「あんどうりす」さんは、家具の固定に加えて、「収納物の飛び出し対策」も重要だと指摘します。

「引き戸とかはカタンカタンするし、冷蔵庫は倒れそうになった時に特に蓋が開いて倒れるというのはよくあります。食器棚の中の食器だけでもガラスなどが体に当たればけがをしますし、当たる場所によっては首を切ったりすると、死亡の確率も高まってしまう」（あんどうりすさん）

気象庁によりますと、震度5弱の揺れで棚にある食器類や本が落ちることがあるとしていて、避難の妨げになったり、暖房器具に接触して火災を引き起こしたりする懸念があります。

ホームセンターの飛び出し対策グッズ

「こちらのホームセンターでは、約100種類の防災グッズが取り扱われているということです。」（記者）

名古屋市東区のホームセンター「コーナン砂田橋店」で、収納物の飛び出し対策グッズを紹介してもらいました。

「開き戸の下の方につけていただいて、地震などが起きた時に扉が勝手に開かないようにするもの」（コーナン砂田橋店 伴武彦 主任）

事前にストッパーをつけておけば、揺れで食器などが飛び出すリスクを避けることができます。

ほかにも、地震で揺れが起こると自動でロックがかかるグッズも、地震対策として有効だといいます。

家具の地震対策のポイント

年末年始の大掃除ではぜひ、家具の転倒対策をしてください。

そのポイントのおさらいです。

食器棚

・ガラスが飛び散らないように飛散防止フィルムを張る

・扉が開かないようにストッパーをつける

テレビ台

・粘着テープやベルトなどで固定

本棚

・重い本を下に置く

こうしたひと手間が命を守ることにつながります。