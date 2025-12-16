【GU値下げ】に大感謝ーーーッ！ まだまだ活躍しそう♡「ネイビーニット」

黒より柔らかく、上品で洗練された印象のネイビーカラー。今回は、どんな色とも合わせやすく、さまざまなシーンで重宝しそうなネイビーカラーのニットにフォーカスします。【GU（ジーユー）】では、首まわりのアレンジを楽しめるジップニットと、大人可愛いシルエットが魅力のペプラムニットが早くも値下げになっていました！ まだまだこれからの季節も活躍しそうなセール価格の「ネイビーニット」は、売り切れ前にゲットして。

アレンジが楽しめるジップニット

【GU】「ネップハーフジップニットプルオーバー」＜69 NAVY＞\1,990（税込・セール価格）

公式オンラインストアによると「ジップをあげて立てても、ジップを下げて折ってもキマる襟仕様」という、ニットプルオーバー。首まわりのアレンジが楽しめるため、着こなしの幅も広がりそう。ニュアンス感のあるカラーネップ素材により、ネイビー単色でも柔らかな発色で楽しめそう。この冬の1軍ニットに指名したくなりそうな1枚は、売り切れ前にチェックしておくべきかも。

知的でフェミニンなレイヤードコーデ

襟のジップを大胆に開けて、爽やかなブルーのシャツを見せた着こなしは、今すぐに真似したくなりそう。GUスタッフのYukiさん曰く「ハーフジップのセーターは柔らかな素材でレイヤードしてもスッキリ着こなせます！！」とのことで、コーデを考えるのが楽しくなりそうです。ロング丈のナロースカートと合わせ、女性らしさもプラス。ネイビーニットのもつ、知的なムードを最大限に活かしたコーデと言えるかも。

華やかなペプラムシルエットで体型カバーにも期待

【GU】「ペプラムニットプルオーバーQ」＜69 NAVY＞\1,490（税込・セール価格）

胸の下から切り替えたドレッシーなシルエットが魅力のニットプルオーバーは、華やかに広がるペプラムシルエットにより、体型カバーもスタイルアップも同時に叶えてくれるかも。前後差があり、後ろ身頃はお尻もカバーしてくれそうです。公式オンラインストアによると、「ほどよいハリ感と厚みがある素材で、ロングシーズン着用可能」なのだとか。すでにサイズ欠けも発生（2025/12/10時点）しているようなので、早めのチェックをおすすめします。

オンオフどちらもOK！ 冬のデートにも◎

ペプラムニットもネイビーがイチオシ。GUスタッフのKumikoさん曰く「デザインがかわいい」「大人っぽくシックに締めてバランスをとってくれるネイビーカラーはオンオフどちらも活躍してくれそう」と、絶賛コメントを投稿。やや意外性のあるブラウンのパンツと合わせ、大人に似合うきれいめコーデに仕上げています。胸元にキラリと光るブローチを飾って、オフィスやデートにも合いそう。

