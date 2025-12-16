中日の藤嶋健人投手が１６日、名古屋市内の商業施設で一日警察署長を務め、特守詐欺防止を呼びかけた。

イベントでは電話による特守詐欺を実演し、会場の笑いを取るなど、和やかな雰囲気で行われた。集まった人に、啓発品を手渡した右腕は「ちょっとでも怪しいと思ったら、誰かに相談してほしい。警察の方も協力してくれますし、一人で抱え込まないように」と注意喚起した。

イベント直前、警官服に着替えた際、ベルトのサイズが合わなかった。「減量が順調に進んでいて、うれしかった」。

体重９３キロで臨んだ昨季は右内転筋を損傷し、開幕を出遅れた。脂質を制限し、８８キロで迎えた今季は、キャリアハイの６０登板を果たし、４年連続５０試合登板を達成した。来年はさらに３キロ落とした８５キロで開幕を迎える考えだ。この日の朝は、８５キロを計測したが、わずかに増減しているようで「１月中盤には完成させて、２月は（８５キロ）ジャストでいけるように」と２月１日に照準を合わせた。

だが、不安要素がある。「ボーナスステージがあるでしょ？ クリスマスにお正月。２月にはバレンタインでチョコがいっぱい来ると想定して…」と笑いを誘いながらも、「暴食は一日だけ。節制して、気をつけていきたい」と決意。誘惑に打ち勝つ覚悟を見せた右腕が、１５年ぶりのリーグ優勝へ、ブルペンの柱となる。