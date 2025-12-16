福岡市中央区で14日、アイドルグループ「HKT48」のスタッフら男女2人が刺された事件です。16日に送検された男が「メンバーを狙った」という趣旨の供述をしていることが、捜査関係者への取材で新たに分かりました。



■奥村誠悟記者

「山口容疑者の身柄が これから検察庁に送られます」



殺人未遂などの疑いで16日に送検されたのは、福岡県糸島市の無職・山口直也容疑者（30）です。





山口容疑者は14日、「みずほPayPayドーム福岡」で「HKT48」の運営会社スタッフの44歳の男性を包丁で刺し、殺害しようとした疑いが持たれています。警察の調べに素直に応じているという山口容疑者は、「メンバーを狙っていた」という趣旨の供述をしていることが、捜査関係者への取材で新たに分かりました。■平山翼記者「こちらの施設には『HKT48』の劇場が入っていて 裏手のエレベーターホール付近はメンバーがSNSの撮影に よく利用していた場所だった」警察によりますと、男性が刺されたドーム1階のエレベーターホール近くの駐車場は、「HKT48」のメンバーがSNS用の写真を頻繁に撮影する場所だったといいます。事件当日、メンバーは施設内の劇場の事務所で「オンライン握手会」を開いていて、スタッフは「出待ちをしている男がいる」と共有して警戒にあたっていました。そんな中で起きた事件で、男は声をかけた男性の顔面に無言で催涙スプレーを吹きかけ、バッグから刃物を取り出して胸を刺し逃走しました。その約1分後には80メートルほど離れた場所で、女性の背中を刺したとみられます。男性は重傷を負い、女性は軽傷です。翌日、警察に身柄を確保された山口容疑者は、刃渡り21センチあまりの包丁を2本と、殺虫剤を含むスプレー缶3本を所持していました。このうち包丁1本には血がついていたということです。警察の調べに対し山口容疑者は「包丁は12月に入って購入した」と話しています。警察は計画的な犯行だった疑いもあるとみて調べるとともに、女性への殺人未遂の疑いについても捜査する方針です。