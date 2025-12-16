江蘇省の歴史文化古鎮を背景に記念写真を撮る韓国人観光客。（資料写真、蘇州＝新華社配信）

【新華社南京12月16日】中国によるビザ免除国の拡大や出境時の税還付手続き、電子決済など外国人の往来を便利にする一連の政策が打ち出されるにつれ、外国人の間で中国に来て観光やビジネス、訪問・交流、親族訪問を行う意欲が高まり続けている。

上海市文化・観光局のデータによると、1〜10月に同市が受け入れた海外からの観光客は前年同期比38.5％増となり、中でも韓国人観光客が2.2倍と最も大きな伸びを見せた。北京市の同局のデータでは、同じ時期の海外からの観光客は45.1％増の375万8500人に上った。

遠路はるばるやって来る外国人観光客は、もはや単なる物見遊山では満足しない。雲南省のモソ族民家での無形文化遺産の織物体験、江西省景徳鎮市での陶磁器作り、江蘇省蘇州市での刺しゅう体験など、個性的でディープな体験を通じて立体的で多彩な中国を肌で感じたいと強く望むようになっている。

江蘇省蘇州市で旗袍（チーパオ＝チャイナドレス）を体験するドイツ人観光客。（資料写真、蘇州＝新華社配信）

蘇州市の国際旅行社の責任者、胡迪（こ・てき）さんは「公演や球技の試合、展覧会、グルメなど、すべて海外の観光客が中国を訪れる理由になり得る」と語る。胡さんによると、現在、外国人旅行客は一度の旅程で複数の場所に立ち寄るスタイルを好む傾向にあり、個人旅行客が集まる現地ツアー比率の上昇や、観光範囲の拡大、滞在期間の長期化が顕著な特徴となっている。観光需要も「人気観光地を巡る」ものから、テーマ別旅行やディープな旅行、オーダーメード旅行へと徐々に変化している。

「文化体験観光」が新たなブームとなる中、この冬は黒竜江省ハルビン市や遼寧省大連市、吉林省長春市、新疆ウイグル自治区イリ・カザフ自治州伊寧（グルジャ）市などが、外国人旅行客に人気の目的地となっている。

江蘇省蘇州市で伝統的な服装を体験する外国人観光客。（資料写真、蘇州＝新華社配信）

旅行大手、携程集団（トリップドットコム）のデータによると、今冬の氷雪観光地へのインバウンド予約件数は前年同期比で2倍近い伸びを見せており、河北省や新疆ウイグル自治区、内モンゴル自治区はいずれも2.3倍を超えた。クリスマスの時期には海外の観光客が休暇のピークとなり、この傾向が最高潮に達すると予測される。地域別にみると、東南アジアからの観光客が7割近くを占め、中国の氷雪観光が近隣市場において大きな魅力となっていることがうかがえる。

インバウンド観光のブームは、世界に向けて立体的かつ多面的で、活力に満ちた中国を示すだけでなく、内需拡大にも新たな原動力を注入する。携程の梁建章（りょう・けんしょう）董事局主席は、中国の国内総生産（GDP）に占めるインバウンド観光収入の割合が国際的に比較可能な水準である1〜2％に達すれば、約1兆〜2兆元（1元＝約22円）の潜在的な市場規模をもたらし、巨大な発展の機会になると指摘した。（記者/何磊静）

江蘇省で無形文化遺産を体験する外国人観光客。（資料写真、蘇州＝新華社配信）

江蘇省蘇州市で伝統芸能「評弾（ピンタン）」を鑑賞する外国人観光客。（資料写真、蘇州＝新華社配信）