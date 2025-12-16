¤Ê¤ë¤ß¡Ö¤³¤ì²¬Â¼¤µ¤ó¤Ë¡×¹ñºÝÀþCA¤«¤é¼ê»æÍÂ¤«¤Ã¤¿·Ð¸³ÌÀ¤«¤¹¡¡¤½¤Î¸å¡Ö¿©»ö²ñ¤Ç¤¨¤¨´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ê¤ë¤ß¡Ê53¡Ë¤¬13ÆüÊüÁ÷¤ÎABC¥é¥¸¥ªÆÃÈÖ¡Ö¤Ê¤ë¤ß¡¦²¬Â¼¤Î²á¤®¤ë¥é¥¸¥ª¡×¡Ê¸å9¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ä¹Ç¯¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×²¬Â¼Î´»Ë¡Ê55¡Ë¤Î¡¢ÆÈ¿È»þÂå¤ÎÎø°¦ÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ë¤ß¤Ï¡Ö³¤³°Î¹¹Ô¤È¤«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤³¤½CA¤µ¤ó¤¬¡¢¡È¤³¤ì²¬Â¼¤µ¤ó¤Ë¡É¤È¤«¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö¹Ô¤¤·¡Ê¹Ô¤¯Æ»Ãæ¡Ë¤ËÍÂ¤±¤é¤ì¤ë¤Îº¤¤ë¤Í¤ó¡¢åºÎï¤ËÃÖ¤¤¤È¤«¤Ê¥¢¥«¥ó¤«¤é¡£ÅÅÏÃÈÖ¹æ¤È¤«¡¢¤¢¤È¼ê»æ¡£µ¢¤ê¤ä¤Ã¤¿¤é¤Þ¤À¤¨¤¨¤±¤É¡¢1½µ´Ö¤°¤é¤¤Âç»ö¤ËÂç»ö¤Ë»ý¤Ã¤È¤«¤Ê¥¢¥«¥ó¤«¤é¡×¤ÈÎ¹¹ÔÃæ¤Ëº¤¤Ã¤¿·Ð¸³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë²¬Â¼¤Ï¡Ö¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¤Í¡£¤Ê¤ë¤ß¤µ¤ó¤«¤é¡¢¡È¤¿¤Ö¤ó²¬Â¼¤Ë²ñ¤¦¤È»×¤¦¤ï¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Æ¡¢CA¤µ¤ó¤Î¡×¤ÈÆ±°Õ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖÏ¢Íí¤À¤±²¿²ó¤«¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¤É¤¦¤·¤¿¤ó¤«¤Ê¡¢¼«Á³¤Ë¡Ä¡×¤Èµ²±¤¬Äê¤«¤Ç¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£¤Ê¤ë¤ß¤Ï¡Ö¤Á¤ã¤¦¤Á¤ã¤¦¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«µÞ¤ËÀ¨¤¤É÷¼Ù°ú¤¤À¤·¤Ï¤Ã¤Æ¤ó¡¢²ñ¤ª¤¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿µÈËÜ¿·´î·àºÂÄ¹¤Î¤¹¤Ã¤Á¡¼¤ÏÇú¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¡ÈËÍ¤È²ñ¤¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢À¨¤¤É÷¼Ù°ú¤¯¤ó¤Ç¤¹¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Æ¤¿¡£¤â¤¦¤Û¤ó¤Ê¤éÏ¢Íí¤¹¤ë¤Î»ß¤á¤È¤¤Ã¤Æ¡×¤È¤Ê¤ë¤ß¡£¡ÖµÞ¤ËÉ÷¼Ù°ú¤¯¤ó¤ä¤í¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢Åö»þ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿²¬Â¼¤Ï¡Ö¿©»ö²ñ¤Ç¤¨¤¨´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡È¼¡¤´ÈÓ¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤¿¤é¡¢¥Û¥ó¥ÞÄ¾Á°¤Ë¡ÈÉ÷¼Ù°ú¤¤¤¿¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤À¤¤¤¿¤¤É÷¼Ù°ú¤¯¤Í¤ó¡¢Ä¾Á°¤Ë¡£CA¤µ¤ó¤ä¤Î¤Ë¤è¤¦É÷¼Ù°ú¤¯¤ó¤ä¤Ê¡¢¹ñºÝÀþ¤Ç´¨¤¤¤È¤³¤Ë¤è¤¦¹Ô¤¤Ï¤ë¤Í¤ó¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¥¢¥ì¤Á¤ã¤¦¤Ç¡×¤ÈÃ²¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£