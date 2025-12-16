かつては全体の有権者の「数%程度」の得票に留まっていたネット選挙が、今や「数十%の得票を目指す」時代に突入した。この大きな変化を敏感に察知し、躍進を果たしたのが国民民主党と参政党だ。両党はそれぞれ異なる戦略でネットの力を活用している。

【動画を見る】「参政党の発信量は国民民主党を圧倒して…」ネット選挙“フェーズ2”で躍進した政党の「組織的な」SNS戦略

「文藝春秋オピニオン 2026年の論点100」の発売に合わせて放送された番組「＋RONTEN 2026」で、JX通信社代表取締役の米重克洋氏が分析した。（全2回の1回目／続きを読む）

2013年に解禁されたネット選挙の変遷

米重氏は、ネット選挙が解禁された2013年からの10年ほどを「フェーズ1」、現在を「フェーズ2」と位置づける。

フェーズ2の特徴は「ネットの滞在時間とマスメディアの滞在時間が逆転し、SNSや動画プラットフォームなどの社会的な影響力が増している」ことだ。



米重克洋氏

この変化をいち早く捉えたのが国民民主党だ。玉木雄一郎代表は長年にわたってYouTubeでの発信を積み重ね、「人気のコンテンツの作り方を自然に体得していった」と米重氏は評する。

ご法度だった若者向けのメッセージ

国民民主党の戦略は明確だった。現役世代、若い世代を明確にターゲットに設定し、玉木雄一郎代表が参加した討論会では「若者を潰すな」というフリップを掲げた。米重氏は「本来だったら高齢層は重要な票田なので、それを差し置いて若者に向けるメッセージはある意味ご法度だった」と指摘する。

さらに物価高の折、将来や生活への不安を抱える若い世代に対し、年収の壁問題や経済成長戦略など「手取りを増やす」具体的なベネフィットを語った。「伝送経路を抑えることと、わかりやすいメッセージを明確なターゲットに届けること、この2つをシステマチックに重ねた」のが国民民主党の特徴だという。

「参政党の発信量は国民民主党を圧倒して…」

一方、参政党は国民民主党とは異なるアプローチを取った。「組織的なネット選挙」がその最大の特徴だ。神谷宗幣氏や参政党公式の発信がSNSや動画で投稿されると、「全国の支部、候補者、議員、支援者が何百人、何千人という単位で、非常に短時間でそれを拡散していく」体制を構築した。

YouTubeの登録者数やXのフォロワー数では玉木氏の方が多いものの、「参政党の発信量は国民民主党を圧倒している部分があった」と米重氏は分析する。地域に根ざした組織力を、リアルの世界だけでなく「ネット上でも同様の活動をしている」のが参政党固有の強みだという。

党首のキャラクターが武器になる時代

両党に共通するのは、代表のキャラクターが立っていることだ。米重氏は「動画プラットフォームは日本において非常に滞在時間が長い場になっているので、いかに耳目を引くかが大事」と指摘。「キャラ立ちをしている党首は圧倒的な武器になる」と断言する。

この変化は既存の大政党にとっては「戦いにくさや難しさ」をもたらしている。党首のキャラクターを武器にしなければならないという新たな要求が、従来の政治スタイルに変革を迫っている。

〈自民党のSNS戦略が変わった？ 「ネット地盤が強い」高市早苗首相誕生がもたらす日本政治の“急速な変化”〉へ続く

（「文春オンライン」編集部）