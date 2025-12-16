14日に最終話が放送され、俳優の横浜流星（29）が主演を務めたNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」の公式インスタグラムが16日までに更新され、作中に登場した料理について投稿した。

同番組は「しじみ汁を飲んで思わず“あーっ“と声を漏らしてしまった二日酔いの蔦重。宍道湖…ではなく、江戸前のしじみでしょうか」とコメントし、作中に登場したしじみ汁を公開。

同作は「光る君へ」に続く大河ドラマ第64作で、江戸時代の版元で浮世絵師の喜多川歌麿や東洲斎写楽、葛飾北斎らを世に出したことで知られる“江戸のメディア王”蔦屋重三郎の生涯を描いた。紫式部を主人公とする「光る君へ」に続き、2作連続で合戦シーンはない異色の大河で主演を務める横浜は同局ドラマ初出演となった。

現在放送中の同局の連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は島根県・松江が舞台。松江特産の「しじみ汁」がキーアイテムになっていることから、フォロワーらからは「朝ドラばけばけでお馴染みのしじみ汁」「ばけばけとコラボですかー」「蔦屋重三郎が1797年に亡くなって約100年後の1890年に小泉八雲が日本に来てる。そういう事…？」「ばけばけのしじみのお味噌汁とかぶってしまって思わず微笑みました」「しじみが2つのドラマで大活躍」などの声が寄せられている。