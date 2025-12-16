木村拓哉、ジブリパーク新CMでナレーション担当 『ハウルの動く城』でハウル役務める
歌手で俳優の木村拓哉が、愛知・ジブリパークの新CM映像｢ジブリパーク ジブリの物語はこの場所で生きている編｣でのナレーションを担当することが決定した。『ハウルの動く城』で主人公・ハウルの声を務めた経歴を持つ。
ジブリパークとはスタジオジブリ作品の世界を表現した公園施設。ジブリの大倉庫、青春の丘、どんどこ森、もののけの里、魔女の谷の5エリアがあり、新CMではジブリパークのさまざまな建物や展示をめぐり、フライングカヤックで魔女の谷の「ハウルの城」に帰っていく様子を表現している。
また「ジブリのなりきり名場面展」が17日に開園後初のリニューアル。ジブリの大倉庫の「中央展示室」で開催している「ジブリのなりきり名場面展」はスタジオジブリ作品の名シーンを表現した展示の中に入り込み、登場キャラクターになりきれる体験型の企画展示。
14コーナーの展示のうち、半分の 7コーナーが入れ替わる。『君たちはどう生きるか』などの名シーンを新たに楽しむことができる。※「ジブリのなりきり名場面展」の体験にはジブリの大倉庫のチケットの予約・購入が必要となる。対象券種は「ジブリパーク 大さんぽ券プレミアム」「ジブリパーク 大さんぽ券スタンダード」「ジブリパーク ジブリの大倉庫」
ジブリパークとはスタジオジブリ作品の世界を表現した公園施設。ジブリの大倉庫、青春の丘、どんどこ森、もののけの里、魔女の谷の5エリアがあり、新CMではジブリパークのさまざまな建物や展示をめぐり、フライングカヤックで魔女の谷の「ハウルの城」に帰っていく様子を表現している。
14コーナーの展示のうち、半分の 7コーナーが入れ替わる。『君たちはどう生きるか』などの名シーンを新たに楽しむことができる。※「ジブリのなりきり名場面展」の体験にはジブリの大倉庫のチケットの予約・購入が必要となる。対象券種は「ジブリパーク 大さんぽ券プレミアム」「ジブリパーク 大さんぽ券スタンダード」「ジブリパーク ジブリの大倉庫」